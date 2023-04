Ile można zarobić, pracując w fabryce Porsche? Sama premia to 9 tys. euro

Więcej ciekawostek ze świata motoryzacji znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Przyjemność składania samochodów marki Porsche? To chyba drugorzędna sprawa po zatrudnieniu w fabryce niemieckiej marki. Bo jeszcze większa przyjemność płynie z przelewów, które co miesiąc będą wpływać na wasze konto od pracodawcy. I przykładów nie brakuje. Każde 30 dni pracy szeregowego lakiernika w zakładzie Porsche jest wyceniane średnio na ponad 16 tys. zł brutto. A to przecież dopiero początek listy płac.

Zobacz wideo Kierowca Porsche wyprzedzał bezpośrednio przed przejściem dla pieszych

Ile wynoszą zarobki w fabryce Porsche?

Redakcja serwisu polskiobserwator.de postanowiła sprawdzić, ile zarabiają pracownicy w Porsche. Wnioski najlepiej przestawić na liście. Szczególnie że płace są w dużej mierze uzależnione od stanowiska, które zajmuje dana osoba. A więc tak:

technik mechatronik pojazdów samochodowych zarabia średnio 14,1 tys. zł brutto miesięcznie ,

, lakiernik samochodowy zarabia średnio 16 tys. zł brutto miesięcznie ,

, elektryk zarabia średnio 19,5 tys. zł brutto miesięcznie ,

, programista zarabia średnio 23,5 tys. zł brutto miesięcznie ,

, inżynier zarabia średnio 31,2 tys. zł brutto miesięcznie ,

, inżynier przemysłowy zarabia średnio 31,5 tys. zł brutto miesięcznie ,

, kierownik zespołu zarabia średnio 38,7 tys. zł brutto miesięcznie ,

, menedżer produktu zarabia średnio 39,8 tys. zł brutto miesięcznie ,

, menedżer zarabia średnio 41,7 tys. zł brutto miesięcznie ,

, kierownik działu zarabia średnio 55,8 tys. zł brutto miesięcznie.

Porsche 911 Carrera T, czyli nowy w rodzinie

Pensja to jedno. Porsche daje też premie do 42 tys. zł!

W fabryce Porsche są też pracownicy kontraktowi, którzy zarabiają 170 tys. euro brutto rocznie. To daje jakieś 65,3 tys. zł brutto miesięcznie! A cały czas mówimy o pensjach podstawowych. Do tego doliczane są też dodatki. Te również bywają mocno znaczące. Przykładowo za 2022 rok pracownicy fabryki otrzymają dodatkową premię w wysokości do 9050 euro. To daje nawet 41,7 tys. zł. Uzyskanie maksymalnej kwoty oznacza, że pracownik fabryki Porsche dostanie roczną premię wynoszącą prawie tyle, co najniższa krajowa w Polsce wypłacona w okresie 12 miesięcy.

Dla porównania fabryka FCA w Tychach szukała pracowników w lutym roku 2022. Oferowała zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz "atrakcyjne" zarobki wynoszące ok. 4 tys. zł miesięcznie...

Porsche potrzebuje wykwalifikowanych pracowników. Tych szuka m.in. poprzez staże

Pracownicy fabryki Porsche zarabiają krocie. Można tak śmiało powiedzieć. Tyle że nie tak łatwo jest zaliczyć się do ich grona. Władze zakładu nie przyjmują wszystkich. Poszukują wyłącznie osób z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem. Młodzi są zatem spaleni na starcie? Nie do końca. W fabryce można odbyć także praktyki zawodowe i staże. A te mogą otworzyć młodym ludziom bramę do zakładu Porsche i utorować im drogę na listę płac. Chociaż na listę płac trafią już w ramach praktyk.

Praktykanci w pierwszym roku mogą spodziewać się miesięcznego wynagrodzenia brutto wynoszącego od 976 do 1037 euro (od 4,5 do 4,78 tys. zł). W czwartym roku przysługuje im już od 1141 do 1264 euro miesięcznie (od 5,26 do 5,83 tys. zł).