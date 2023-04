"Droga to nie wysypisko", a jednak. Trudno uwierzyć, ile kosztuje sprzątanie polskich dróg

Czystość dróg sporo mówi o kulturze osobistej kierowców i pasażerów nimi podróżujących. Niestety, patrząc na statystyki i zdjęcia zamieszczone przez GDDKiA, obraz kierowcy podróżującego po Polsce jest dość smutny. Nie owijając w bawełnę, nie brakuje tam brudasów i cwaniaków, którzy zamiast płacić za odbiór nieczystości, wyrzucają je do rowów i lasów. Wielu osobom trudno dowieźć opakowanie po jedzeniu czy butelki po napoju do domu lub na najbliższą stację paliw, tylko wyrzucają śmieci przez okno samochodu.

REKLAMA

Co można znaleźć przy polskich drogach?

Często w trakcie podróży samochodem wyrzucają przez okna pojazdu opakowania po jedzeniu, puste butelki, kubki i puszki. Czasem pozostawiają śmieci na poboczu drogi. Dlatego startujemy z akcją informacyjną „DROGA TO NIE WYSYPISKO!" Zaczynamy już 22 kwietnia, czyli w Dzień Ziemi, który inauguruje jednocześnie przedsięwzięcia Sprzątania Świata.

– informuje GDDKiA.

Drogowcy chcą pokazać kierowcom skalę zjawiska, jakim jest zaśmiecanie dróg (szczególnie tych najwyższych kategorii: autostrad i ekspresówek). Będą zwracać uwagę, że śmieci na drodze to nie tylko kwestia estetyki i kosztów ich sprzątania, ale również bezpieczeństwo użytkowników dróg. W skali roku GDDKiA wydaje blisko 80 mln zł. Trzeba pamiętać, że to pieniądze nas wszystkich, które pochodzą ze Skarbu Państwa, a więc pochodzące z kieszeni podatników.

Niestety podczas objazdów zauważamy duże ilości śmieci, które wyrzucane są z samochodów. To nie tylko śmieci „wyprodukowane" podczas podróży, ale również odpady wielkogabarytowe czy nawet gruz wyrzucany w pasie drogowym.

– skarżą się drogowcy.

Najczęściej z auta wyrzucane są plastikowe butelki, opakowania po jedzeniu, puszki po napojach. Na jezdni zdarzają się też resztki rozerwanych opon czy połamane kołpaki.

Zobacz wideo

Które drogi są najbardziej zaśmiecone?

Z całej kwoty 80 mln zł, którą wydano w 2022 roku na utrzymania czystości dróg, 16 mln pochłonęło sprzątanie dróg tylko w jednym województwie. Chodzi o Mazowsze. Równie wysokie koszty blisko 12 mln zł poniesiono w woj. podlaskim, a ok. 11 mln zł w województwie dolnośląskim. Najmniej kosztowało sprzątanie dróg w woj. opolskim 506 tys. zł i w woj. podkarpackim 515 tys. zł.

Nie tylko S12. Powstanie nowa dojazdówka do przejść granicznego z Ukrainą

Tutaj warto przypomnieć, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje ok. 17 800 km dróg krajowych, a z uwzględnieniem dodatkowych jezdni, np. dróg serwisowych, to już ponad 22 000 km.

Śmieci na drodze to także niebezpieczeństwo

Razem z drogowcami apelujemy do kierowców, aby zadbali o bezpieczeństwo własne, ale także innych użytkowników dróg. Wyrzucajcie śmieci do specjalnych wyznaczonych koszy na odpady, które są ustawione w ciągu dróg krajowych na Miejscach Obsługi Podróżnych i parkingach oraz na stacjach paliw.?Śmieci z podróży, np. butelka po wodzie czy opakowanie po posiłku typu fast food, możemy wyrzucić w domu lub gdy dotrzemy do celu podróży. Tylko i aż tyle – to naprawdę nie są zbyt uciążliwe zasady, a mówią wiele o kulturze osobistej kierowcy i pasażerów. Więcej informacji o stanie budowy dróg znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.