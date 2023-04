Nie tylko S12. Powstanie nowa dojazdówka do przejścia granicznego z Ukrainą

Duży ruch tranzytowy na przejściach granicznych z Ukrainą ma częściowo rozładować budowa S12. Droga ekspresowa między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie liczyć ok. 75 km. W całości przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga, po dwa pasy w każdym kierunku oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego. To jednak nie koniec dużych inwestycji drogowych w tym rejonie kraju.

Powstanie nowa krajówka nr 12 (Piaski - Dorohusk)

W ramach budowy drogi ekspresowej S12 od Chełma do granicy z Ukrainą powstanie też nowa droga dojazdowa w celu obsługi przejścia drogowego w Dorohusku. Nowa inwestycja sfinansowana będzie ze środków przydzielonych przez wojewodę Lubuskiego. Porozumienie podpisane między nim a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad obejmuje zaprojektowanie i budowę ok. 2,5 km dróg do obsługi przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku oraz do planowego Terminala Samochodowego w Okopach.

Co prawda finanse na budowę nowej drogi wyłoży urząd wojewody, ale zadanie to będzie realizowane przez GDDKiA wraz z budową odcinka drogi ekspresowej S12 między Chełmem a Dorohuskiem. Szacowany koszt budowy dróg dojazdowych do obsługi przejścia granicznego wraz z wykupem gruntów to nieco ponad 90 mln zł. Budowa nowej drogi planowana jest w latach 2024-2027.

Informacje z budowy S12

Trwają już prace budowlane na drodze ekspresowej S12, która połączy m.in. Lublin z przejściami granicznymi z Ukrainą. Aktualnie kierowcy mogą korzystać wyłącznie z krótkiego odcinka drogi między Lublinem i Piaskami, ale niebawem ruszy także budowa obwodnicy Chełma o długości ok. 13,6 km, która będzie częścią trasy S12. Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi obecnie postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie. GDDKiA wybrała już także najkorzystniejsze oferty w przetargach na wyłonienie wykonawców odcinków Piaski - Dorohucza oraz Chełm - Dorohusk. Więcej informacji o stanie budowy dróg znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.