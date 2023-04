Młody kierowca się nie popisał. Czeka go trzymiesięczny rozbrat z prawem jazdy

Rozwagi i ostrożności podczas jazdy samochodem marki Audi, zabrakło pewnemu 22-latkowi. Młody mężczyzna ignorujący przepisy ruchu drogowego, na przesadnie szybkiej jeździe został przyłapany przez hajnowskich policjantów w Dubiczach Cerkiewnych (woj. podlaskie).

Pomiar wykonany przez policjantów kontrolujących szybkość pojazdów przy użyciu ręcznika miernika prędkości, wykazał 101 km/h w miejscu, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 50 kilometrów na godzinę. Mieszkaniec województwa małopolskiego prowadzący białego SUV-a, za przekroczenie prędkości o 51 km/h w obszarze zabudowanym został ukarany zgodnie z obowiązującym taryfikatorem. Otrzymał mandat w wysokości 1500 zł, a do jego indywidualnego konta zostało dopisanych 13 punktów karnych.

Podczas kontroli podał dane brata. Funkcjonariusze nie dali się zwieść

Dodatkowo 22-latek przez najbliższe 3 miesiące będzie miał czas na przypomnienie sobie przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze w związku z popełnionym wykroczeniem zatrzymali nieodpowiedzialnemu mężczyźnie prawo jazdy.

Warto mieć świadomość, że prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Niestosowanie się do obowiązujących ograniczeń prędkości, w przypadku wystąpienia zagrożenia na drodze, odbiera kierowcy możliwość skutecznej reakcji. Szczególnie ważne jest to w obszarach zabudowanych, gdzie występuje duże niebezpieczeństwo pojawienia się przed autem pieszego lub innej przeszkody. Zachowując bezpieczną prędkość oraz dostosowując ją do warunków panujących na drodze, zmniejszamy ryzyko wypadku.

