Skorpion znowu atakuje. Policyjna specgrupa z Pragi Północ zatrzymała 38-latka, który ukradł elektryka

Policjanci z północnopraskiej specgrupy "Skorpion", którzy specjalizują się w zwalczaniu przestępczości samochodowej, zdobyli informację, gdzie może znajdować się skradziona z Targówka Kia e-Niro. Policjanci szybko zaplanowali akcję i wkrótce udali się na teren Wołomina, gdzie ulokowana była złodziejska dziupla.

Częściowo rozebrany elektryk odzyskany

Jak przekazała kom. Paulina Onyszko - "Obserwacją objęli posesję, na której miały być magazynowane i demontowane pojazdy. Szczególnie zainteresowało ich pomieszczenie gospodarcze, którego wejście zastawione było busem". Funkcjonariusze przystąpili do działania i w pierwszej kolejności sprawdzili podejrzane pomieszczenie. Wewnątrz odkryli poszukiwanego przez nich elektryka. Niestety, złodziej nie tracił czasu i zaczął już rozbierać auto - elementy wewnętrznego wyposażenia, jak również komory silnika były już częściowo zdemontowane. Auto nie posiadało również tablic rejestracyjnych, a naklejka na przedniej szybie została nieumiejętnie zdarta.

Na posesję wkrótce zawitał jej 38-letni właściciel, którego natychmiast zatrzymano. Wszystko wskazuje, że to właśnie on stał za kradzieżą auta. Wskazuje na to m.in. zawartość bagażnika jego auta. Funkcjonariusze podczas jego przeszukania znaleźli sprzęt elektroniczny, który wykorzystywany jest do kradzieży samochodów.

Policjanci przewieźli 38-latka do komisariatu przy ulicy Chodeckiej, gdzie został przesłuchany. Przedstawiono mu już zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu kara 10 lat więzienia. Jego sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ. Co się tyczy odzyskanego pojazdu, po oględzinach, jakie wykonał technik z wołomińskiej jednostki policji, został on odholowany na parking depozytowy.

