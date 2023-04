Lexus LM spróbuje odnaleźć się w Europie. To luksusowy van z 48-calowym ekranem

Lexus LM to pierwszy model marki w Europie, który łączy komfort ekskluzywnej limuzyny z nadwoziem przestronnego osobowego vana. Samochód odznaczający się wysokim komfortem i doskonałym wyciszeniem kabiny, ma być dostępny w salonach Lexusa jesienią 2023 roku. Co ciekawe, od początku powstał jako oddzielny osobowy model, a nie pojazd zbudowany na bazie dostawczaka. Dzięki zastosowaniu platformy GA-K nadwozie cechuje duża sztywność oraz nisko położony środek ciężkości. Van ma 5130 mm długości, 1890 mm szerokości oraz 1945 mm wysokości, a jego rozstaw osi wynosi 3000 mm.

REKLAMA

Lexus w informacji prasowej na temat tego pojazdu podaje, że chciał zaprojektować wnętrze, które będzie tak komfortowe jak domowy salon, a jednocześnie będzie miało wszystkie atrybuty mobilnego biura, czyli cechy jakich nie oferuje żaden inny model na rynku. W trakcie prac nad autem konsultowano się z producentami prywatnych odrzutowców oraz najzamożniejszymi klientami, by sprostać ich oczekiwaniom. Okazało się, że dla nich najwyższy poziom luksusu oznacza przestrzeń, w której mogą się zrelaksować zarówno fizycznie jak i psychicznie. To dla nich ważniejsze nawet od dostępu do najbardziej zaawansowanych technologii.

4- lub 7-osobowa kabina

Lexus informuje, że LM powstał z zachowaniem najwyższych standardów jakości wykonania i można go stawiać na równi z najbardziej ekskluzywnymi limuzynami. Auto do europejskiej oferty trafi z dwoma rodzajami kabiny – siedmiomiejscową oraz czteromiejscową. W wariancie z siedmioma fotelami środkowy rząd foteli VIP będzie miał najwięcej przestrzeni i będzie do niego najłatwiejszy dostęp. W dodatkowym trzecim rzędzie zamontowane będą składane fotele, które można złożyć, gdy potrzebna jest większa przestrzeń bagażowa. Do dyspozycji pasażerów jest 14-calowy wyświetlacz.

Sportowe Lexusy z większym ekranem i bez touchpada. Jest też lepsze zawieszenie

Kabina czteromiejscowa będzie odznaczać się wyższym poziomem luksusu. W drugim rzędzie zamontowano dwa bardzo komfortowe, wielofunkcyjne fotele. Wyróżnikiem tej wersji jest przegroda, która oddziela kabinę kierowcy od przestrzeni pasażerskiej. W przegrodzie zabudowano 48-calowy wyświetlacz w jakości HD oraz szklany panel, który może zostać przyciemniony, by stworzyć bardziej prywatną atmosferę. Wersja z czterema miejscami ma też 23-głośnikowy system audio Mark Levinson 3D Surround Sound, a zaawansowany układ Lexus Climate Concierge wykorzystuje sensory do dobrania odpowiedniej temperatury wewnątrz.

Komfortowe fotele

Fotele w Lexusie LM zostały zaprojektowane tak, by zminimalizować kołysanie się głów pasażerów, przez co mają oni dobre pole widzenia, a także zredukowano nieprzyjemne wibracje. Kształt foteli poprawia pozycję, bezpiecznie podtrzymując ciało od miednicy po klatkę piersiową, a tym samym powoduje lepszy rozkład nacisku na dolne partie ciała. Boczki foteli pomagają utrzymać prostą sylwetkę i wyprostowaną miednicę, co ogranicza garbienie się pasażera podczas jazdy. wydłużane i regulowane siedziska zapewniają dobre podparcie nóg.

W wersji czteroosobowej tylne fotele mogą zostać rozłożone do pozycji leżącej podobnie jak ma to miejsce w lotniczych fotelach z pierwszej klasy. Oprócz elektrycznej regulacji, podgrzewania i wentylacji fotele mają też pneumatyczny system podparcia lędźwiowego z czterema poziomami ustawień, dzięki czemu można wypełnić przestrzeń pomiędzy ciałem pasażera a oparciem, co redukuje nieprzyjemne wibracje.

Wnętrze Lexusa LM Fot. Lexus

Intuicyjny panel obsługi

Obsługa wielu funkcji auta możliwa jest przy pomocy panelu, który został zaprojektowany w stylu znanym ze smartfonów. Służy on do ustawienia zgodnie z preferencjami systemu audio, układu klimatyzacji, foteli, oświetlenia wnętrza oraz rolet okiennych. LM jest także pierwszym samochodem, który oferuje asystenta głosowego reagującego na komendy wydawane przez pasażerów tylnych foteli.

W kabinie pasażerskiej w centralnej części sufitu zamontowano konsolę, która zawiera przyciski do obsługi drzwi, przestrzeń do przechowywania niewielkich przedmiotów oraz czujniki monitorujące temperaturę. Jej umiejscowienie pomogło zachować dużą przestrzeń nad głowami pasażerów. Dyskretne oświetlenie ambientowe umieszczono w suficie i poszyciu bocznym. Model czteromiejscowy ma także oświetlenie podłogi. Gama ustawień kolorystycznych jest szeroka i zawiera 14 odcieni.

Lexus LM w wariancie czteromiejscowym ma rozkładane stoliki, bezprzewodowe ładowarki, schowki, złącza, lampki do czytania czy lusterka. W środkowej przegrodzie między fotelami po lewej i prawej stronie lodówki znajdują się również osobne schowki. Obok przesuwanych drzwi umieszczono poręczny uchwyt na parasol.

Hybryda klasy premium

Kabina kierowcy to otwarta przestrzeń z prostym układem deski rozdzielczej, dużym, dotykowym wyświetlaczem oraz konsolą środkową z możliwością łatwego dostosowania do potrzeb. Poziom wykonania i jakość materiałów nie odbiega od rozwiązań zastosowanych w kabinie pasażerskiej. Kierowca może korzystać z szeregu funkcji ułatwiających prowadzenie. Lusterko wsteczne jest cyfrowe, a system kamer panoramicznych 360 stopni pomaga w manewrowaniu w ciasnych przestrzeniach. Kierowcę podczas jazdy wpiera arsenał systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System +.

Lexus RX ma już 25 lat. To najpopularniejszy model w historii japońskiej marki

W Europie Lexus LM będzie dostępny w wersji LM 350h z 2.5-litrowym napędem hybrydowym. Układ znany z modeli NX 350h oraz RX 350h jest cichy oraz cechuje się dobrymi osiągami. Jego łączna moc maksymalna wynosi 250 KM, a maksymalny moment obrotowy to 239 Nm. Zawieszenie jest adaptacyjne o zmiennej sile tłumienia (AVS).

W standardzie jest napęd na cztery koła E-Four ze zwiększonym poziomem przekazywania momentu obrotowego na tylną oś, by zagwarantować dobre prowadzenie oraz komfort pasażerów w tylnych rzędach siedzeń. System może rozdzielać napęd między przodem a tyłem w proporcjach od 100:0 do 20:80 w zależności od sytuacji na drodze, by zagwarantować dobrą przyczepność podczas wychodzenia z zakrętu czy podczas jazdy po śliskiej nawierzchni.

Polska oferta i ceny Lexusa LM na razie nie są znane.

W materiale wykorzystano zdjęcia producenta

Więcej wiadomości na temat motoryzacji znajdziesz na Gazeta.pl