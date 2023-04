Sprawdź w dowodzie rejestracyjnym pole F.2. Dowiesz się, czy możesz parkować na chodniku

Kolejne porady związane z przepisami znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Parkowanie. Tak nazywa się jeden z głównych, codziennych problemów kierujących w polskich miastach. Wolna luka parkingowa w centrum jest na wagę złota. Co ważne, można jej poszukiwać także na chodniku. Zezwalają na to przepisy ruchu drogowego. Warunki? Pomijając dwa czysto techniczne, pojawia się jeszcze jeden. Kierowca musi zajrzeć do rubryki F.2 w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Zobacz wideo Wiedzieliście o zasadzie "10 metrów"? Chodzi o parkowanie

Kiedy można zaparkować samochód na chodniku?

O tym, kiedy samochód można zaparkować na chodniku, mówi art. 47 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wskazuje on na trzy warunki podstawowe. Wśród nich wymienić można:

brak zakazu zatrzymania lub postoju na danym odcinku jezdni,

zaparkowany pojazd zostawi co najmniej 1,5 metra przejścia dla pieszych i nie utrudni ich ruchu,

pojazd zaparkowany tylko przednią osią na drodze dla pieszych, nie zatamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Choć ustawodawca skupił się na powyższych wymaganiach, zarysowując wstęp dla art. 47 ustawy PoRD wprowadził niejako wymóg dodatkowy. Wyraźnie mówi bowiem o "zatrzymaniu lub postoju na drodze dla pieszych (...) pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t". W skrócie, na chodniku zaparkować można tylko auto o DMC wynoszącym do 2,5 tony. Parkowanie ciężkiego samochodu jest możliwe dopiero w sytuacji, w której parking na chodniku jest oznaczony znakiem D-18 "Parking".

Zajął miejsce dla niepełnosprawnych, a potem groził pobiciem tiktokerowi na wózku

Zbyt ciężkie auto na chodniku? Sprawdź pole F.2 w dowodzie rejestracyjnym

Kierowcy jeżdżący samochodami osobowymi mogą bagatelizować wymóg DMC stawiany przez przepisy. Przecież to tylko samochód osobowy. One nie są aż tak ciężkie! No właśnie... bywają. I nie trzeba się mocno starać, żeby znaleźć co najmniej kilka przykładów:

nowe Audi Q5 napędzane 204-konnym dieslem ma DMC na poziomie 2510 kg. To o 10 kg za dużo.

Skoda Enyaq iV SUV napędzana 204-konną jednostką oraz sparowana z akumulatorem w wariancie 80 ma DMC na poziomie 2509 kg. To o zaledwie 9 kg powyżej limitu.

nowe BMW X6 napędzane blisko 300-konnym dieslem ma DMC na poziomie 2950 kg. Jego zdecydowanie nie można zaparkować na chodniku!

elektryczny i średniej wielkości SUV Mercedes EQB 300 ma DMC wynoszące 2580 kg. To także za dużo na chodnik...

Zaparkowanie zbyt ciężkiego samochodu na chodniku może oznaczać 100-złotowy mandat, odholowanie pojazdu lub nawet powództwo cywilne i oskarżenie dotyczące zniszczenia chodnika. I choć ostatnia z opcji jest raczej czysto potencjalna, kierujący nadal powinien się z nią liczyć. Dlatego przed zaparkowaniem auta na chodniku, warto zajrzeć do dowodu rejestracyjnego. DMC jest wpisane we wcześniej wspomnianym polu F.2.