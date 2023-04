Wyprzedzali na zakazie i... pojechali na czołówkę z policją. "Instant karma"

Wyprzedzanie - kiedy można

Prawidłowo wykonany manewr wyprzedzania wymaga od kierowcy dochowania kilku obowiązków. Art. 24 ustawy Prawo o ruchu drogowym obliguje go do zachowania szczególnej ostrożności, a w tym zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego uczestnika ruchu drogowego. Poza tym prowadzący powinien upewnić się, że ma odpowiednią widoczność, nikt inny nie zaczął wyprzedzać przed nim i ma dostateczne miejsce do wykonania manewru - tak żeby nie utrudnić ruchu nikomu innemu. Trzeba też bezwzględnie przestrzegać zakazów i linii na drodze. Wyprzedzanie to jeden z najniebezpieczniejszych manewrów na drodze. Kierowcy z nowego filmu "STOP CHAM" zdecydowali się złamać wszystkie te zasady.

Wyprzedzanie. Kierowcy BMW i Skody poszli na czołówkę z radiowozem

Do zdarzenia doszło na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia 10 kwietnia tego roku, film na popularny kanał "STOP CHAM" trafił w ten weekend. Widzimy na nim wybitnie niebezpieczne wyprzedzanie na podwójnej linii ciągłej, którym popisali się kierowcy Skody i BMW. Tym razem na drodze zadziałała karma, a kierowcom nie ujdzie to na sucho. Dosłownie poszli na czołówkę z policją. Policjanci wiedzieli, co robić. Od razu włączyli koguty, zawrócili i na pewno wystawili mandaty.

- W końcu policja w idealnym miejscu o idealnej godzinie - żartują komentujący pod filmem. I trzymają kciuki, by policjanci zatrzymali całą trójkę. Wiele osób chwali też wyjątkowo sprawne zawracanie na wąskiej drodze. Pojawiają się również komentarze, że nie powinno się skończyć na samym mandacie. Czy to możliwe?

Wyprzedzanie - mandaty w 2023 r.

Zdecydowanie najsurowszym mandatem związanym z wyprzedzaniem jest ten za wyprzedzanie innego pojazdu na lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Wynosi on aż 1500 zł. Kierowcy-recydywiści mogą zostać ukarani podwojoną kwota. Od zeszłego roku dla wielu wykroczeń funkcjonuje w Polsce system podwójnych kar.

W skrajnych przypadkach policjanci decydują się nie karać kierowcy mandatem - sprawę kierują do sądu, a na nieodpowiedzialnego kierowcę karę nakłada sąd, który ma znacznie większe możliwości. Aktualnie to aż 30 000 złotych. Na tak ostre traktowanie zasługują osoby, wyprzedzające np. kiedy na przejściu znajdują się piesi albo zachowujący się skrajnie nieodpowiedzialnie, wiedząc, że manewr może zagrozić innym uczestnikom ruchu.

Mandaty za wyprzedzanie w 2023 r.

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu: 300 zł

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 350 zł

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia: 100 zł

