Masz bezterminowe prawo jazdy? Musisz je wymienić. Podali datę, ale spokojnie

Prawo jazdy - na ile lat?

Wymiana bezterminowego prawa jazdy to jeden z tych tematów, które bardzo interesują polskich kierowców. Wymiana jest obowiązkowa, ale zostało do niej jeszcze sporo czasu. Nie stracicie też bezterminowych uprawnień. Skąd bierze się ten temat i dlaczego jest tak popularny? Od jakiegoś czasu wszystkie prawa jazdy są terminowe. Aktualnie najdłuższy okres, przez który ważne jest prawo jazdy, to 15 lat. W razie wykrycia przez lekarza problemów ze zdrowiem ważność prawa jazdy może być krótsza. Docelowo wszyscy kierowcy będą musieli wymienić prawo jazdy.

Bezterminowe prawo jazdy - wymiana

Trzeba wymienić prawo jazdy, także to bezterminowe. a to związek z wprowadzeniem nowego wzoru dokumentu. Ten obowiązek dotknie wszystkich kierowców. Bez wyjątku. Brzmi groźnie, ale na razie nie ma się czym przejmować, ponieważ wymiana bezterminowych praw jazdy ruszy dopiero w 2028 roku. Będziemy mieli na to pięć lat - najpóźniej trzeba je wymienić w 2033 roku. Nowe dokumenty będą wydawane z 15-letnim okresem ważności. To oznacza, że nikt nie będzie miał po 2033 roku bezterminowych praw jazdy. Uprawnienia do kierowania pojazdami mamy bezterminowo, po upłynięciu ważności wymieniać trzeba będzie sam dokument.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Wymiana prawa jazdy kosztuje 100,50 zł, z czego 50 groszy wynosi opłata ewidencyjna. Nie wiadomo jeszcze, czy w 2028 r. ten koszt będzie identyczny. Do wniosku, który składamy w urzędzie musimy jeszcze załączyć swoje aktualne zdjęcie. Jeżeli nie macie akurat zbędnej fotografii, to musicie doliczyć cenę zdjęcia.

Co ważne, w przypadku wymiany bezterminowego prawa jazdy kierowca nie jest zobowiązany do ponownego przeprowadzenia badania lekarskiego, a to oznacza sporą oszczędność (muszą je przeprowadzać kierowcy, którym lekarz dał terminowe uprawnienia). Badanie lekarskie do prawa jazdy kosztuje teraz równe 200 zł. Uprawnienia do kierowania pojazdami mamy bezterminowo, wymieniać trzeba sam dokument.

Mandat prawo jazdy 2023 r.

Kierowca, który jedzie bez prawa jazdy (uprawnień), a zostanie złapany przez policję, musi się liczyć z bardzo surowym mandatem. Do końca 2021 r. ten wynosił w Polsce 500 złotych i zero punktów karnych. Teraz został zwiększony aż trzykrotnie - do 1500 zł.

Przy rażącym naruszaniu przepisów, a za takie można uznać poruszanie się pojazdem, do którego nie mamy uprawnień, policjant może zdecydować się na przekazanie sprawy do sądu. Wtedy kierowcy grozi już poważna grzywna. Sędzia może od teraz ukarać go grzywną w wysokości do 30 000 złotych, a także orzec zakaz prowadzenia pojazdów. To kolejna zmiana. Przed styczniem 2022 r. maksymalna grzywna wynosiła pięć tysięcy. Teraz sąd może ukarać sześciokrotnie wyższą kwotą.