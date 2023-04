Krajowa 94. zamieni się w ekspresówkę. To dobra i zła wiadomość dla mieszkańców Krakowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała właśnie umowę na przebudowę fragmentu obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka. Co prawda aktualnie są już tam po dwa pasy ruchu w każdą stronę, to jest zwykłą krajówką. Wykonawca dostał zadanie dobudowanie trzeciego pasa ruchu na 2,5-kilometrowym odcinku DK94, który łączy się z autostradą A4 oraz zamiana go w drogę ekspresową.

Wartość podpisanej umowy to 3 mln 751 tys. zł. Za przygotowanie projektu odpowiadać będzie firma IVIA. Wykonawca, po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzi również badania geologiczne podłoża.

Obwodnica Krakowa z trzecim pasem ruchu

Dwujezdniowy odcinek DK94, który ma zyskać dodatkowy pas ruchu, ma ok. 2,5 km długości. Wykonawca, poza zaprojektowaniem dodatkowego pasa ruchu, będzie miał za zadanie opracowanie wariantów przebudowy tego odcinka w taki sposób, aby spełniał on parametry drogi ekspresowej. Dzięki temu w przyszłości droga ta stanie się fragmentem S52 - Północnej Obwodnicy Krakowa.

Jak tłumaczy GDDKiA rozbudowa tego odcinka jest potrzebna nie tylko ze względu na obecny już ruch. Badania prowadzone w latach 2020-2021 w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu wykazały, że drogą porusza się prawie 24 tys. pojazdów na dobę. Po udostępnieniu kierowcom budowanego odcinka S52, łączącego się z tą trasą poprzez węzeł Modlnica, liczba ta z pewnością się zwiększy. Dzięki poszerzeniu trasy o trzeci pas, droga będzie bezpieczniejsza i pozwoli na płynny ruch pojazdów na Północnej Obwodnicy Krakowa.

Drogowcy nie podali jeszcze terminu ukończenia przebudowy ani szczegółów dotyczących utrudnień w trakcie trwania prac budowalnych.