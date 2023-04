6,4 km S19 za ponad 1,2 miliarda zł. Karpaty Zewnętrzne bezlitosne dla drogowców

S19 Via Carpatia Lutcza - Domaradz

To już trzecie podejście do znalezienia wykonawcy dla tego odcinka S19. Ma mieć dokładnie 6,4 kilometra, ale obfitować w wyzwania dla drogowców. Największym będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m. W ciągu trasy głównej powstaną także: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma na budowę dokładnie 1 216 101 000 zł. Potencjalni wykonawcy zaproponowali znacznie wyższe kwoty.

REKLAMA

Zobacz wideo To nie USA, to autostrada A4. Pościg za kierowcą, który ukradł alkohol. I nie tylko pił

Od 1,4 do 1,6 miliarda złotych na 6,4 km S19

Kwoty firm są wyższe od oczekiwań Dyrekcji, ale GDDKiA i tak widzi duży postęp. Podczas pierwszego otwarcia ofert rozrzut cenowy był na poziomie ponad 60 proc., a teraz to około 20 proc. Co więcej, trend stabilizacji rynku potwierdzają też znaczące obniżenia ofert i utrzymanie wartości przez niektórych oferentów z poprzednich dwóch otwarć. Tak wyglądają oferty:

konsorcjum firm Mirbud (lider), Kobylarnia i Interbudmontaż (partnerzy) - 1 384 471 942,35 zł,

Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret - 1 416 239 220 zł,

Stecol - 1 447 965 622,95 zł,

konsorcjum firm Budimex (lider), Gülermak (partner) - 1 489 683 602,63 zł,

PORR - 1 514 915 277,57 zł,

China Road and Bridge Corporation - 1 649 445 047,61 zł.

"Zakręt idiotów" na S1 w Bielsku-Białej. Dlaczego tylu kierowców pada jego ofiarą?

Jak wybiera się najlepszą ofertę? Nie tylko cena jest brana pod uwagę

Oferty zostaną sprawdzone i ocenione według czterech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości na wyposażenie tunelu, Centrum Zarządzania Tunelem i budynków technicznych oraz na ekrany akustyczne, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (20 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (10 proc.), a także przedłużenie okresu gwarancji jakości na tunel oraz konstrukcje oporowe w tym portale tunelu (10 proc.).

S19. Skąd aż taki rozstrzał i wysokie kwoty?

Niby to tylko 6,4 km, ale S19 będzie przebiegać przez wyjątkowo nieprzyjazny teren. Karpaty Zewnętrzne to nie lada orzech do zgryzienia dla drogowców. Nie jesteśmy ekspertami od geologii, dlatego oddamy głos GDDKiA:

Zbudowane są one głównie z serii?zlepieńców,?piaskowców?i?łupków ilastych nazywanych?fliszem karpackim. Ponadto obszar ten charakteryzuje się różnorodnym i?skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i?doliny. W dolinach i w rejonie tunelu dominują obszary leśne.?Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i?predysponowanych osuwiskowo

- tłumaczy Dyrekcja. Już w ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano wiercenia geologiczne, badania geofizyczne i?sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk.

Na A2 płaci się kilka razy. Do Berlina zapłacisz 112 zł. Uwaga, jest pułapka e-TOLL

Via Carpatia, czyli jedna z najważniejszych tras nie tylko w Polsce

Via Carpatia to europejska trasa, która ma połączyć południe z północą kontynentu. Docelowo droga pozwoli przejechać z Grecji (Saloniki) aż do Kłajpedy, litewskiego portu nad Bałtykiem. Przebiega przez Grecję, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację, Polskę i Litwę. Wszystkie te kraje liczą, że gotowa trasa rozrusza handel i pozwoli się wzbogacić regionom leżącym wzdłuż niej. W Polsce Via Carpatia w znacznej mierze będzie się pokrywać z drogą ekspresową S19.

570-kilometrowa S19 to ekspresówka przebiegająca przez wschodnią część kraju. Łączy granicę ze Słowacją, Rzeszów, Lublin z Białymstokiem, a dalej pozwoli pojechać na Białoruś. Politycy często nazywają ją "drogą życia" dla wschodniej Polski. Wcale więc nie dziwi, że drogowcy chwalą się każdym kolejnym oddanym odcinkiem, a kierowcy chętnie śledzą informacje o postępach prac.