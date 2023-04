Czy można wyprzedzić skuter, kiedy na drodze jest linia ciągła? Łatwo o błąd

Skutery jeżdżą zwykle wolniej od samochodów, sytuacja, kiedy kierowca będzie musiał go wyprzedzić nie jest rzadkością, a przed rozpoczęciem sezonu warto sobie przypomnieć podstawowe zasady. W mieście z wyprzedzeniem skutera nie ma zwykle problemu, ponieważ samochód może zjechać na inny pas. Co innego, kiedy na drodze jest tylko jeden pas ruchu. Czy można wtedy wyprzedzić skuter albo mały motocykl? Tak, ale trzeba pamiętać o bardzo ważnej zasadzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Pijany "uciekał" przed policjantami... skradzionym skuterem

Znak P-4, czyli linia podwójna ciągła

Jakby spojrzeć dokładnie na przepisy, to znak P-4 (linia podwójna ciągła) wcale nie oznacza zakazu wyprzedzania. Można to zrobić, ale może to być wyjątkowo trudne. Przepisy są jasne. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych w par. 86 pkt 5 określa, że: "znak P-4 "Linia podwójna ciągła" rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią."

Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej może się zakończyć mandatem. Ile on wynosi? Za samo naruszenie linii P-4 kierujący dostanie 200 zł i pięć punktów karnych. W sytuacji, w której ciągła jest połączona z zakazem wyprzedzania, złamanie przepisów zakończy się już grzywną wynoszącą 1000 zł i pięcioma punktami karnymi.

Czy można wyprzedzić rower, gdy na drodze jest ciągła linia?

Czy na podwójnej ciągłej można wyprzedzić skuter?

Tak, ale kierowca musi się zmieścić w pasie ruchu i nie przekraczać linii ciągłej. W przypadku skutera lub motocykla to jak najbardziej realne. Zwłaszcza, jeśli kierujący nimi będzie z nami współpracował i zjedzie prawej krawędzi jezdni. Tak samo nie powinno być problemu z wyprzedzeniem roweru. Zawsze pamiętajcie jednak o zachowaniu bezpiecznej odległości. Nigdy nie można tego robić na milimetry, ponieważ możemy doprowadzić do tragedii i przewrócić rowerzystę, skuterzystę lub motocyklistę.

Kiedy na drodze jest ciągła linia, to kierowca może wyprzedzać, ale musi pamiętać, żeby nie przekroczyć linii. To poważne ograniczenie, ale w przypadku roweru czy skutera wcale nie wyklucza wyprzedzania. Problem może się pojawić, kiedy na drodze natkniemy się na traktor.

Czy można wyprzedzić traktor, kiedy na drodze jest ciągła linia?

Mandaty za wyprzedzanie w 2023 r.

Zdecydowanie najsurowszym mandatem związanym z wyprzedzaniem jest ten za wyprzedzanie innego pojazdu na lub bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Wynosi on aż 1500 zł. Jeszcze w 2022 r. niektórzy kierowcy dostaną za to 3000 zł. Dlaczego? Mandaty będą się podwajać dla recydywistów od jesieni tego roku. Oto kilka innych wykroczeń, które wybraliśmy:

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu: 300 zł

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym: 350 zł

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia: 100 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:

silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 1000 zł/2000 zł

silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi: 1000 zł/2000 zł

silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany: 1000 zł/2000 zł

uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym: 1000 zł/2000 zł

na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany: 1000 zł/2000 zł

na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim: 1000 zł/2000 zł

przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany: 1000 zł/2000 zł

określonego znakiem drogowym: 1000 zł/2000 zł

Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony: 1000 zł/2000 zł

Podwójne stawki podajemy oczywiście ze względu na działający już w Polsce system podwójnych kar. Druga stawka obowiązuje dla kierowców-recydywistów. W polskim taryfikatorze jest dużo bardzo wysokich mandatów za wyprzedzanie. Ewentualne naruszenie ciągłej linii przy wyprzedzaniu roweru lub skutera kara nie będzie tak dotkliwa.