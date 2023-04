Mandat za jazdę na rowerze w 2023 r. Są wyjątki, kiedy rowerzysta nie dostanie kary

O sytuacji prawnej kierowców, ale także i rowerzystów szerzej opowiadamy w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Sezon rowerowy rozpoczął się na dobre. To oznacza, że warto przestrzec kierowców o tym, że coraz większa ilość cyklistów będzie pojawiać się na polskich drogach. Warto jednak przypomnieć również rowerzystom, że obowiązują ich przepisy. A w razie ich nieprzestrzegania, grozi im kontrola drogowa i mandat.

Rower i alkohol. Te dwie rzeczy nie idą w parze! Nigdy!

Policjanci coraz uważniej przyglądają się zachowaniom cyklistów. Co konkretnie sprawdzają? Skupiają się chociażby na ich... trzeźwości. Tak, trzeźwość to absolutny obowiązek również kierującego rowerem. Piwo wypite podczas pauzy w czasie wycieczki jest absolutnie zabronione. Kierujący tworzy bowiem w ten sposób realne zagrożenie dla siebie i innych użytkowników drogi. Może wjechać pod samochód, potrącić pieszego lub przewrócić się na jezdnię. W skrócie także na rowerze sprawdza się jednak zasada. Piłeś? Nie jedź! Nigdy i pod żadnym pozorem.

Prowadzenie roweru w stanie po spożyciu alkoholu (0,2-0,5 promila) oznacza 1000 zł mandatu. W stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) kara rośnie do 2500 zł. Co więcej, możliwy jest zakaz prowadzenia pojazdów niemechanicznych.

Obowiązkowe wyposażenie roweru i mandat

Drugą z kwestii, której policjanci przyglądają się szczególnie intensywnie, jest wyposażenie roweru. Lista obowiązkowego ekwipunku jest dość długa, ale w rzeczywistości mało wymagająca. Kierujący musi zadbać o to, aby jego mechaniczny jednoślad posiadał:

co najmniej jeden efektywnie działający hamulec;

dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy;

co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej z tyłu o kształcie innym niż trójkąt, a także jedno światło pozycyjne w tym samym kolorze;

co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej z przodu;

kierunkowskazy – w sytuacji gdy konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką.

W tym punkcie dwie uwagi. Obowiązkowe wyposażenie roweru nabiera szczególnego znaczenia po zmroku. To wtedy policjanci zwrócą na nie uwagę, a konkretnie sprawdzą, czy rower posiada konieczne oświetlenie. Po drugie w razie braków w wyposażeniu, cyklista dostanie mandat. Ten na mocy art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń może opiewać na kwotę wynoszącą od 20 do 3000 zł.

Mandat dla rowerzystów za jazdę po chodniku

Po trzecie policjanci patrolujący ulice uważnie będą obserwować zachowania kierującego rowerem w obrębie chodnika. A tu pole do mandatowego popisu staje się już naprawdę duże. Bo cyklista może dostać karę za:

zbyt szybką jazdę po chodniku. Mandat wynosi 300 zł i jest wlepiany w przypadku, w którym rower nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

naruszenie przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych. Mandat wynosi 200 zł.

naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych. Mandat wynosi od 50 do 100 zł.

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych. Mandat to 100 zł.

naruszenie obowiązku nieutrudnienia ruchu pieszemu. Mandat to 300 zł.

Kiedy można legalnie jeździć po chodniku?

Kiery rowerzysta może legalnie jechać po chodniku? Gdy opiekuję się osobą w wieku do 10 lat również kierującą rowerem, gdy nie ma ścieżki dla rowerów, szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 metry, a do tego na drodze, przy której znajduje się chodnik, auta mogą jechać szybciej niż 50 km/h lub gdy jazda ulicą z uwagi na warunki pogodowe mogłaby okazać się zagrażająca bezpieczeństwu.

Co z kaskiem na rowerze? Obowiązkowy czy nie?

Trzy grzechy główne już znamy. Czas zatem na jeden mit. Czy w Polsce można dostać za brak kasku podczas jazdy rowerem? Nie można. Nie ma przepisów zobowiązujących rowerzystów do korzystania z kasku. To indywidualna kwestia każdego rowerzysty, choć zakup kasku warto poważnie przemyśleć. Rowerzyści są szczególnie narażeni na urazy głowy. Kask oznacza zatem wyższe bezpieczeństwo jazdy.

Lista mandatów dla rowerzystów w 2023 roku

Lista mandatów czekających na rowerzystów jest oczywiście dłuższa, niż opisaliśmy to powyżej. Taryfikator przewiduje kary również za: