Dobre wiadomości dla polskich kierowców elektryków i hybryd plug-in

Sami nie raz przekonaliśmy się, że wyprawa w Polskę autem elektrycznym to nadal spore wyzwanie wymagające zaawansowanej logistyki. Głównie przez nadal dość ubogą sieć szybkich ładowarek umieszczonych przy drogach szybkiego ruchu. Drogowcy zapewniają jednak, że rok 2023 ma być przełomowy. Do końca 2023 r. ma pojawić się 38 nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych wyposażonych łącznie w 82 punkty ładowania. Dla porównania w zeszłym powstało tylko 9 punktów z 20 miejscami do ładowania.

REKLAMA

Zobacz wideo

Cztery pierwsze tegoroczne stacje mają pojawić się już w kwietniu. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, będą to stacje na drodze ekspresowej S3 (woj. lubuskie): MOP Marwice Wschód i Marwice Zachód oraz na autostradzie A1 (woj. łódzkie): MOP Głowno Wschód i Głowno Zachód.

Lista nowych stacji ładowania aut elektrycznych w 2023 roku:

Lista nowych punktów ładowania pojazdów elektrycznych 2023 GDDKiA

Budowa oraz rola operatora i dostawcy usług

W każdym przypadku operatorem stacji ładowania pojazdów elektrycznych są zewnętrzne podmioty dzierżawiące fragment MOP-u. Pełnią funkcję dostawcy usługi ładowania dla tych stacji. Każda ze stacji powinna posiadać m.in. dwa punkty ładowania, w tym jeden o mocy nie mniejszej niż 50 kW (do decyzji dzierżawcy pozostaje docelowa moc stacji).

Przetargi na więcej punktów ładowania już wkrótce

W 2023 r. GDDKiA zaplanowała postępowania przetargowe na dzierżawę 36 MOP-ów, w których są zawarte informacje o budowie stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Dwanaście z nich już rozpoczęto. Kolejne przetargi na stacje ładowania na MOP są na etapie przygotowania.

Niezależnie od stacji ładowania na MOP o funkcji podstawowej, sieć punktów ładowania jest rozwijana również przez koncerny paliwowe, które dzierżawią MOP na podstawie umów komercyjnych.

Źródło: GDDKiA