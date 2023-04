W marcu odnotowano najlepszy wynik sprzedaży aut premium w historii. Podium należy do wielkiej trójki

Jak poinformował instytut Samar, w marcu 2023 roku odnotowano najwyższy wynik sprzedaży aut premium w historii. Zarejestrowano łącznie 10632 nowych samochodów, czyli o 33,74 proc. więcej niż w lutym tego roku. W porównaniu do marca 2022 roku jest to wynik o 4,70 proc. większy. Oczywiście, nie jest to jednoznaczne z rekordem w zakresie udziału w rynku. Wynosi on 21,5 proc. czyli zdecydowanie poniżej maksimum zanotowanego w marcu ubiegłego roku (25,7 proc.). W pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano łącznie 25 902 nowy aut klasy wyższej, czyli o 3607 sztuk więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Audi liderem, na drugim miejscu BMW, Mercedes na trzeci

Najpopularniejszą marką premium w Polsce w marcu okazało się Audi. Zarejestrowano 2405 sztuk, natomiast w całym pierwszym kwartale było to 6046 egzemplarzy. Spośród modeli najlepiej sprzedającym się autem pierwszego kwartału 2023 roku okazało się Q5 (1026 szt.). Tuż za nim uplasowało się Q3 (964 szt.), a na trzecim miejscu znalazło się A4 (908 szt.).

Na drugiej lokacie wylądowało BMW z wynikiem 2275 szt. (od początku roku - 5552 szt.). Najczęściej wybieranymi modelami w pierwszym kwartale 2023 roku były X3 (968 szt.), seria 3 (878 szt.) oraz X5 (629 egzemplarzy).

Podium zamyka Mercedes. W marcu klienci z Polski zakupili 1680 egzemplarzy, a od stycznia do marca 4100 szt., co oznacza 19,28 proc. spadek rok do roku. Co ważne, wynik ten nie obejmuje osobowych wersji vanów Citan, Vito, Marco Polo oraz Sprinter. Bierze jednak pod uwagę klasę V. W gamie Mercedesa zwycięska na koniec marca 2023 roku okazała się klasa GLC z wynikiem 839 zarejestrowanych aut, tuż przed klasą GLE (393 szt.) oraz CLA (353 szt.).

Na czwartym miejscu uplasowało się Volvo z wynikiem 1 483 (w pierwszym kwartale 3 410 szt.), a bestsellerem marki okazał się XC60 (od początku roku 1782 szt.). Tuż za szwedzką marką znalazł się Lexus. W marcu Polacy zdecydowali się na zakup łącznie 833 sztuk, a od stycznia do marca 2023 roku zarejestrowano łącznie 2621 nowych samochodów, czyli o 175,32 proc. więcej rok do roku. Najchętniej sięgano po model NX (od początku roku 1129 szt.).

Liderem wśród najpopularniejszych modeli segmentu premium pod koniec pierwszego kwartału okazało się Volvo XC60 (1782 szt.). Na drugiej pozycji znalazł się Lexus NX z 1129 zarejestrowanymi egzemplarzami. Trzecie miejsce należy do Audi Q5 (1026 sztuk).