Tajemnicza naklejka na autach. Jedni widzą balerinę, inni... karabin

Naklejki na samochodach. To zdecydowanie temat rzeka. Jedne mają charakter humorystyczny, drugie natomiast przekazują konkretną informację. Tyle że nie zawsze kierowcy są w stanie rozkodować tę informację. Nie brakuje wlepek, które budzą na forach zażarte dyskusje dotyczące znaczenia. Tym razem mowa o czarnej naklejce o mocno nietypowym kształcie, która coraz częściej pojawia się na niemieckich autach.

Czarny kształt przypominający balerinę. Co oznacza ta naklejka?

Co w czarnej naklejce widzą kierowcy? Odpowiedzi są naprawdę różne. Część dostrzega w tajemniczym kształcie ponętną baletnicę, cześć karabin, a część uszkodzenie lakieru. Wśród odpowiedzi podawanych przez internautów pojawiają się jednak również i nieco mniej oczywiste wskazania. Kierowcy mówią o kangurze, dinozaurze czy dziwnej wersji Goofy'ego, czyli psie z filmów i seriali wytwórni Disney.

Co jednak czarna naklejka o dziwnym kształcie rzeczywiście pokazuje? To zarys wyspy Sylt na Morzu Północnym. Wyspa należy do Niemiec i leży w pobliżu granicy z Danią. Ma powierzchnię 99,14 km2 i zamieszkuje ją blisko 21 tys. osób. Generalnie wyspa nie ma znaczenia strategicznego. Ma charakter głównie turystyczny. A podstawowym jej walorem okazuje się klimat, na który wpływ ma Golfstrom, morze i plaże. Poza tym na Sylcie liczy się też latarnia morska w Hörnum i coroczne zawody windsurfingowe z cyklu Professional Windsurfing Association. Z tych właśnie względów niemiecką wyspę odwiedza około 60 tys. turystów w samym szczycie rocznego sezonu wakacyjnego.

Nie tylko naklejka z baletnicą, ale i rybą przynoszą problem kierowcom

Kierowcy nie radzą sobie z dekodowaniem znaczenia nie tylko tej naklejki. Idealnym przykładem jest chociażby symbol ryby, który pojawia się na tylnej klapie wielu pojazdów. Tak, dla Polaków to wyrazisty znak chrześcijaństwa. W Niemczech, na co zwraca uwagę redakcja 24auto.de, znak ten bywa jednak odczytywany w sposób naprawdę różny. Zdarza się, że kierowcy uważają go za reklamę Morza Północnego lub znak identyfikacyjny wędkarzy hobbystów. Wyobraźnia naprawdę nie zna granic, a jej działania czasami bywa mocno humorystyczne. Przyznajcie to sami!