Gdzie najłatwiej o wypadek na drodze? Najbardziej niebezpieczne miejsca w Polsce

Im bardziej kręta droga, tym bezpieczniej? Zdecydowanie tak. Okazuje się, że w Polsce od lat znacznie łatwiej o wypadek na prostym odcinku drogi niż na zakrętach czy łukach. W 2022 r. w policyjnych statystykach odnotowano bowiem aż 12,7 tys. wypadków na prostych odcinkach (łatwiej o tzw. ciężką nogę na prostej?). W kategorii zakręt i łuk zarejestrowano zaś 2,5 tys. zdarzeń. Najmniej wypadkowymi miejscami na polskich drogach okazały się wzniesienia (744 zdarzenia) i wierzchołki wzniesienia (101 przypadków). Na tym nie koniec.

Większość wypadków w Polsce wydarzyła się w lokalizacjach, w których obowiązuje niższa dopuszczalna prędkość jazdy (zazwyczaj 50 km/h). Wśród 21,3 tys. zarejestrowanych zdarzeń aż 15 tys. miało miejsce na obszarze zabudowanym. Pozostałe 6,3 tys. w obszarze niezabudowanym. Nietrudno zgadnąć, że bardziej restrykcyjny limit prędkości powinien mieć przełożenie na liczbę ofiar śmiertelnych i rannych.

Więcej rannych w mieście niż poza miastem

O najgroźniejsze w skutkach zdarzenia łatwiej poza obszarem zabudowanym. Odnotowano bowiem aż 1145 ofiar śmiertelnych. W wypadkach na obszarze zabudowanym zginęło zaś 751 osób. Zupełnie inaczej przedstawiają się statystyki dotyczące rannych. Aż 16,8 tys. odniosło rany w obszarze zabudowanym i 7,8 tys. w niezabudowanym.

Czy jest szansa na poprawę statystyk, by choćby zbliżyć się do słynnej wizji "zero ofiar wypadków drogowych" tak promowanej przez wielu producentów samochodów? Firmy liczą bowiem przede wszystkim na upowszechnienie łączności 5G i jeszcze bardziej zaawansowanych układów asystujących, by możliwie jak najwcześniej wykryć zagrożenie i jak najszybciej reagować.

Wizja "zero ofiar wypadków na drogach"

Niewykluczone zatem, że na obszarze zabudowanym z rozwiniętą infrastrukturą podłączoną do internetu (np. sygnalizacja świetlna z monitoringiem, przejścia dla pieszych obserwowane przez kamery pracujące w trybie online) łatwiej będzie ograniczyć liczbę zdarzeń. A co w przypadku tras poza obszarem zabudowanym?

Zapewne czeka nas jeszcze większa ingerencja automatyki, czyli tak forsowanego w UE układu ISA (inteligentny ogranicznik prędkości) czy interwencji układów monitorujących ruch poprzeczny na skrzyżowaniach (jednym z pomysłów jest ograniczanie prędkości pojazdów miejscach kolizyjnych). To ledwie tylko przykładów tego, co nas czeka w najbliższych latach. Lista potencjalnych układów wspomagających kierowcę wciąż bowiem rośnie i dalej będzie rosnąć aż do czasu upowszechnienia w pełni autonomicznego transportu. A to może nastąpić szybciej niż nam się wydaje.