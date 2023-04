Dwa rodzaje zielonych tablic rejestracyjnych. Te ze zdjęcia były wyczekiwane

Z zielonymi tablicami zdążyliśmy się już oswoić, a skojarzenie jest jedno. Zielone tablice to elektryk. Zielone tablice rejestracyjne powstały, aby wyróżnić na drogach bezemisyjne pojazdy. Coraz częściej samochody elektryczne niemal nie różnią się wyglądem od klasycznych aut z silnikami benzynowymi, a mają przecież przywileje, o których posiadacze tradycyjnych samochodów mogą pomarzyć. Charakterystyczne zielone tablice (czarne znaki na zielonym tle) wydawane są od początku 2020 r. dla samochodów elektrycznych lub tych zasilanych wodorem.

Zielone tablice rejestracyjne - kto może je mieć?

Zielone tablice mogą zatem uzyskać również posiadacze starszych elektryków, którzy wcześniej posługiwali się naklejką. Mogą, ale nie ma takiego obowiązku. Jeśli macie naklejkę, to wciąż możecie korzystać ze wszystkich przywilejów dla elektryków. Zielonych tablic nie mogą dostać posiadacze aut hybrydowych ani pojazdów generujących prąd z benzyny lub oleju napędowego. Zgodnie z przepisami auto elektryczne nie może mieć wlewu paliwa służącego do napędzania samochodu. Na zielone tablice nie łapią się także hybrydy typu plug-in.

Zielone tablice rejestracyjne - profesjonalne

Zielone tablice dla samochodów elektrycznym to zielonkawe tło oraz czarne litery. Jest jeszcze jeden wzór zielonych tablic, którym otworzyliśmy ten artykuł. Zielone litery na białym tle to tablice rejestracyjne, które wprowadzono dla ułatwienia pracy dealerom samochodów i związane są z "profesjonalną rejestracją samochodu". Co to? - Profesjonalna rejestracja to nazwa nowego sposobu nadawania uprawnień do poruszania się pojazdom po drogach. Ułatwi organizację jazd testowych, etapowe konstruowanie pojazdów, a nawet prowadzenie badań nad nowymi rozwiązaniami - wyjaśniało Ministerstwa Cyfryzacji.

Do czasu wprowadzenia profesjonalnych tablic rejestracyjnych dealerzy, którzy posiadali kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt aut każdy z pojazdów musieli zarejestrować oddzielnie. Tym samym do każdej z maszyn musieli wyrobić dowód rejestracyjny i tablice. To samo musiały robić np. instytuty badawcze. Teraz wystarczy, że dealerzy w swoim urzędzie złożą wniosek o zostanie podmiotem uprawnionym do profesjonalnej rejestracji. Na tej podstawie otrzymają jeden dowód rejestracyjny i jedne tablice (chyba że chcą więcej). W praktyce oznacza to, że na tych samych numerach mogą testować wiele pojazdów. Takie rozwiązanie od dawna z powodzeniem stosowane jest np. w Niemczech czy w Belgii.

Różne kolory tablic rejestracyjnych - co oznaczają?

Znakomita większość kierowców korzysta z klasycznych tablic rejestracyjnych - czarne litery na białym tle. Identycznie wyglądają małe tablice rejestracyjne. Wraz ze wzrostem popularności samochodów elektrycznych coraz częstszym widokiem są także zielone tablice rejestracyjne. Wciąż budzą zainteresowanie, ale to kwestia czasu aż staną się powszechnym widokiem. Czasem widzimy jednak samochód, który ma jeszcze inny kolor tablic. Co one oznaczają?