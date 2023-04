Jak łatwo się wzbogacić? Wystarczy wziąć udział w jednym z konkursów internetowych albo zainwestować w fundusze. W obu przypadkach przedsięwzięcia są rzekomo firmowane przez największego czeskiego producenta samochodów – Skodę Auto.

Sęk w tym, że Skoda Auto nie ma z nimi nic wspólnego. A zamiast łatwego pomnożenia funduszy są gigantyczne straty szacowane w milionach koron. Tylko w jednej ze spraw (jak dotąd nie wykryto sprawcy) 60 poszkodowanych osób straciło ponad 12 milionów koron (ok. 2,4 mln zł).

Rodne cislo, czyli PESEL po czesku

Wspomniane inwestycje i konkursy online, w których należy podać nie tylko numer PESEL (tzw. rodne cislo), ale także numery kont i dane kart płatniczych to nowa metoda oszustów w Czechach. Okazała się takim sukcesem, że Skoda nie ograniczyła się tylko do współpracy z policją, ale też rozpoczęła ogólnokrajową kampanię ostrzegawczą. Nagrano m.in. film z udziałem znanego dziennikarza i prezentera telewizyjnego Reynoldsa Korantenga oraz uruchomiono specjalną infolinię.

Rey Koranteng - znany czeski dziennikarz firmuje kampanię informacyjną Skoda Auto Skoda Auto. Materiały producenta

„Znamy konkretne przypadki, w których ludzie stracili setki tysięcy koron. Nie jest łatwo się bronić, ponieważ oszuści są sprytnymi i bardzo zdolnymi manipulatorami. Największą pułapką jest myślenie, że mnie to nie może spotkać. Może! Atakujący zawsze próbują wywrzeć na tobie presję czasu. Sprawdź serwis online i adresy e-mail. Nie klikaj w nic pochopnie i spokojnie zastanów się, czy to wszystko nie jest podejrzane. Na przykład łatwy zarobek w Internecie tylko dla kilku pierwszych osób dzięki inwestowaniu bez ryzyka jest od początku bardzo podejrzany" – ostrzega Jana Magdonova z Czeskiego Radia, która zajmuje się m.in. weryfikacją i wyszukiwaniem oszustw w internecie.

Okazuje się, że nie tylko w Czechach oszuści wykorzystali wizerunek znanego producenta aut. W 2022 r. w Indiach klientom Skody oferowano płatne vouchery na pobyt w luksusowych hotelach i ośrodkach wypoczynkowych. Także i w tym przypadku Skoda ostrzegała klientów przed próbami wyłudzenia.

Czy naciągacze w Polsce skorzystają z metody na Skodę? Niewykluczone, choć jak dotąd sukcesy odnieśli na fałszywych inwestycjach firmowanych przez Orlen. Jedna z poszkodowanych osób straciła kilkanaście tysięcy złotych. Czy je odzyska? Szanse są niestety niewielkie.