To wciąż jeden z najlepszych wielkanocnych moto filmów. Koenigsegg Jesko i EGGHUNT

Szwedzki producent słynie z wyjątkowych i spektakularnych supersamochodów. I jeżdżące w nagraniu Jesko jest właśnie jednym z takich projektów. Najgłośniej jest zdecydowanie o topowej odmianie Absolut, którą swego czasu Szwedzi okrzyknęli "najszybszym autem wszech czasów". Jesko Absolut ma podobno być zdolny do złamania granicy 500 km na godz. Wyraźnie. Wciąż czekamy aż potwierdzi te liczby podczas oficjalnej próby bicia rekordu Bugatti. Zwłaszcza, że, jak każdy Koenigsegg, to absolutnie wyjątkowy model. Wolny czas podczas świąt to idealna okazja, żeby poczytać ciekawostki o takich supersamochodach.

REKLAMA

Najszybsze samochody na świecie w 2023 r. Teoretycznie Bugatti jest dopiero trzecie

Tak Szwedzi świętowali rok temu. W swoim stylu - "zwykłe" Jesko na śnieżnym torze

Powtarza się scenariusz z poprzednich świąt. Całkiem niedawno w Polsce mieliśmy małe śnieżyce, a rano witał nas mróz. Jednak, tak jak rok temu, tegoroczna Wielkanoc, choć chłodna, to dostosowała się do symboliki świąt Wielkiej Nocy. Nieśmiało zapukała wiosna i słońce, a przyroda zaczęła się budzić do życia. W 2022 r. producent supersamochodów zaskoczył wszystkich ciekawymi życzeniami wielkanocnymi i okolicznościowym filmikiem. Na te święta nikt nie przygotował równie spektakularnego nagrania.

Szwedzki Koenigsegg pozostał w typowo zimowych klimatach i na święta przyszykował filmik z zimowych testów imponującego supersamochodu Jesko. W filmiku o tytule "polowanie na jajka" kierowca pokazuje swoje umiejętności na dalekiej północy - w miejscowości Arjeplog daje m.in. pokaz driftu na zamarzniętym jeziorze. Oczywiście nie zabrakło wielkanocnego motywu przewodniego.

Koenigsegg Jesko Absolut - najważniejsze informacje

Jesko Absolut jest napędzany tym samym silnikiem, jaki trafił do "zwykłego" Jesko. Potężne, podwójnie doładowane V8 o objętości skokowej pięciu litrów generuje abstrakcyjną moc 1600 KM (w przypadku tankowania paliwem E85, czyli zawierającym 85 proc. bioetanolu). Na zwykłej benzynie motor zaoferuje 1280 KM. Maksymalny moment obrotowy to jednak aż 1500 Nm, który za pośrednictwem 9-biegowej skrzyni biegów katapultuje tę szwedzką myśl techniczną do prędkości nawet 531 km na godz.!

Warto wspomnieć, że Jesko Absolut waży jedynie 1290 kg "na sucho", po zalaniu płynami jego masa wzrasta zaledwie o 100 kilogramów (a sam zbiornik paliwa pomieści aż 72 litry). Potężne tylne skrzydło generuje siłę docisku mogącą nieledwie zrobić dziurę w ziemi, ale i tak siła ta jest dużo mniejsza niż w "zwykłej" wersji. To właśnie aerodynamika jest odpowiedzialna za abstrakcyjną szybkość "absolutnego" Jesko.

Zobacz wideo Mechaniczne dzieło sztuki i skromne wnętrze - Mercedes AMG GT R [Autopromocja]

Koenigsegg Jesko Absolut - ciekawostka o aerodynamice

Konstruktorzy poświęcili mnóstwo uwagi na detale związane z aerodynamiką i stabilnością przy dużych prędkościach. Owoce tej pracy robią wrażenie – samochód ma bardzo niski współczynnik oporu powietrza wynoszący zaledwie 0,278 Cd. Nie jest to jednak najlepszy wynik na świecie. Lucid Air chwali się, że jego projekt ma współczynnik oporu na poziomie 0,21 Cd, a nowy Mercedes Klasy S ma wskaźnik na poziomie 0,24. Jednak, gdy włączymy do porównania inne hipersamochody, nowy projekt szwedzkiego producenta jest w czołówce.

Hennessey Venom F5 ma współczynnik oporu 0,39, Bugatti Chiron Super Sport 300+ w trybie Top Speed oferuje współczynnik na poziomie 0,33 (o 0,02 lepiej niż standardowy Chiron). Natomiast SSC Tutuara jest najbliżej Koenigsegga – współczynnik 0,279 jest gorszy o zaledwie jedną tysięczną. Niewykluczone, że ta różnica mieści się w granicy błędu pomiarowego.

Czy policjant może ci kazać przestać nagrywać? To powinien wiedzieć kierowca

Wciąż czekamy na rekord prędkości

W okolicach premiery Christian von Koenigsegg, szef szwedzkiej marki produkującej supersamochody zapowiedział, że Jesko Absolut będzie prawdziwą rewolucją. W wywiadzie z Top Gear powiedział, że model ten: - Będzie tak szybki, że nie mamy w planach tworzenia niczego szybszego. Nigdy.

Jak na razie przekroczenie bariery 500 km na godz. to jedynie obietnice producenta. Koenigsegg twierdzi, że Jesko Absolut jest w stanie tego dokonać, ale nikt tego w praktyce nie sprawdził. Podobno wciąż trwają rozmowy z władzami i poszukiwania odpowiedniego miejsca, w którym bezpiecznie można będzie sprawdzić osiągi szwedzkiego supersamochodu.