Zaskakujący lider aut premium w Polsce. BMW i Mercedes muszą odrabiać straty

Segment premium po dwóch pechowych latach zaczyna się coraz mocniej odbijać. Najlepszy dowód na to przynoszą dane sprzedaży pochodzące z okresu styczeń - marzec 2023 r. Według informacji instytutu Samar w pierwszym kwartale aktualnego roku w Polsce sprzedały się w sumie 25 902 pojazdy grupy premium. To stanowi wzrost o 16,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Audi liderem segmentu premium. Sprzedało jedną czwartą więcej aut od Mercedesa

Które marki premium są w naszym kraju najpopularniejsze? Numerem jeden okazało się Audi. Producent pochodzący z Grupy Volkswagena sprzedał w sumie 2405 pojazdów. Miejsce drugie z wynikiem na poziomie 2275 aut przypadło BMW. Mercedes zbył 1680 aut i tym samym zajął lokatę trzecią. Choć ostatnie miejsce na podium napawa optymizmem, warto zauważyć że gwiazda wygenerowała wolumen o ponad jedną czwartą mniejszy od lidera zestawienia. Różnica jest zatem delikatnie mówiąc znacząca.

Zaskoczeń nie brakuje również na dalszych pozycjach. Czwarte Volvo skutecznie goni Mercedesa. W pierwszym kwartale roku 2023 sprzedało bowiem 1482 pojazdy. Piąty na metę dotarł Lexus z wynikiem na poziomie 833 rejestracji, a szósta jest – UWAGA! - Tesla. W styczniu, lutym i marcu roku 2023 amerykański producent pojazdów elektrycznych zbył w naszym kraju w sumie 733 fabrycznie nowe samochody.

Ciekawostki? Mini i Porsche sprzedały po 381 auta. Ferrari znalazło nabywców na 5 samochodów, podczas gdy np. Alpine tylko na 4. Niespodziewane jest także to, że Samar w segmencie aut premium klasyfikuje Alfę Romeo i DS-a. Po nowych modelach tych producentów widać, że te marki mają nie tylko aspiracje premium, ale i coraz częściej jakość premium.

Najpopularniejszy model premium? Zwycięża Volvo XC60

Samar sprawdził nie tylko najpopularniejsze marki. Skontrolował też chętnie wybierane modele samochodów segmentu premium. Liderem w pierwszym kwartale roku 2023 okazało się Volvo XC60. Szwedzki SUV zdeklasował rywali. Sprzedał się w ilości wynoszącej 723 pojazdy. To prawie dwukrotnie więcej od każdego z modeli zajmujących pięć kolejnych pozycji. To się nazywa wynik!

Numerem dwa w Polsce Tesla Model 3. Ostatnie na podium jest Audi Q3

Numer dwa polskiego rynku? No i tu pojawi się prawdziwy szok. Bo środkowe miejsce na podium przypadło Tesli Model 3. Bazowy elektryk z USA znalazł 418 nabywców. Trzecie było Audi Q3, czwarte BMW serii 3, a piąte Audi A4. Jeżeli chodzi o ciekawostki w tym przypadku, w zestawieniu Top 20 jest 6 Audi, 5 BMW, 3 Volvo, 3 Lexusy, dwie Tesle, ale już tylko jeden Mercedes. I Mercedesem tym jest GLC. Szefowie niemieckiej marki z gwiazdą w logo w Polsce nie mają zatem powodów do radości...

Audi wystawiło na liście prawie kompletną paletę najważniejszych modeli. Jest miejsce dla Q3, A4, Q5, A3, A6 i Q7. BMW może się pochwalić obecnością serii 3 i 5, modelu X5, X3 i X1. Najpopularniejszy z Lexusów? To największy dostępny w Polsce SUV RX. Sprzedawał się lepiej od mniejszego NX-a i UX-a.