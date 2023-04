Najbardziej poszukiwany samochód używany w Polsce? Od lat w statystykach króluje jeden model: Audi A4. Pozycję lidera próbują jedynie podgryzać dwaj lokalni rywale: Opel Astra i Volkswagen Golf. Chętnych na wspomniane auta nie brakuje w Polsce.

Oplowi niewiele brakuje, by wyprzedzić Audi. Według raportu Samaru w marcu sprowadzono do Polski aż 4896 egz. Audi A4, 4867 sztuk Astry i 4820 Golfów. Niemało! Przewaga nad kolejnymi konkurentami jest dość spora.

W TOP15 najczęściej sprowadzanych aut znalazły się jeszcze auta z najmniejszych segmentów. Nie zabrakło miejskich maluchów jak Ford Fiesta, Opel Corsa czy Volkswagen Polo oraz kompaktów jak Audi A3 czy Ford Focus. Chętnych nie brakuje także na samochody klasy średniej w której dominują Passat i Mondeo.

Najchętniej sprowadzane używane auta w marcu 2023 r.

Audi A4 - 4896 egz. Opel Astra - 4867 egz. Volkswagen Golf - 4820 egz. Ford Focus - 3653 egz. BMW serii 3 - 3636 egz. Audi A3 - 3270 egz. Opel Corsa - 3196 egz. Ford Fiesta - 2949 egz. Volkswagen Passat - 2739 egz. Volkswagen Polo - 2685 egz.

Preferencje Polaków co do napędu są dość stałe. W 2023 r. wciąż królują sprowadzane używane samochody z silnikami benzynowymi (aż 57 proc. udziałów w rynku). Diesel znalazł się na drugim miejscu z wynikiem 42,5 proc. Udział aut elektrycznych wciąż jest śladowy. To zaledwie 0,5 proc.

Znamienne, że w przypadku benzynowych modeli preferowane są starsze egzemplarze. Średni wiek importowanego auta benzynowego przekracza 13 lat. W przypadku odmian wysokoprężnych średnia wynosi zaś 11 lat. Najmłodsze są natomiast auta elektryczne. Średnia wieku to zaledwie 5 lat.

Skąd sprowadzamy auta do Polski? Nietrudno zgadnąć

Najlepszym źródłem zaopatrzenia pozostają Niemcy. W 2023 r. od naszego zachodniego sąsiada sprowadzono aż 100 tys. samochodów. Mniej popularnymi kierunkami są zaś Francja (23,6 tys. aut), Belgia (12,6 tys.) oraz Holandia (10,7 tys.). W TOP5 znalazły się także Stany Zjednoczone. Z Ameryki udało się ściągnąć aż 8,6 tys. pojazdów.

Samochody używane poszukiwane są nie tylko w największych krajach. Na liście TOP20 sklasyfikowano także takie państwa jak Czechy (12 miejsce i 1089 szt.), Finlandia (15 miejsce i 790 szt.), Japonia (308 szt.) czy Słowacja (236 szt.).