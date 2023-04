Odcinkowe pomiary prędkości 2023. Aktualna lista urządzeń

Jak dojechać i wrócić ze Świąt Wielkanocnych w 2023 roku bezpiecznie i bez przykrej niespodzianki w postaci mandatu? Odpowiedź jest prosta – wystarczy jechać przepisowo i do tego was, mimo wszechogarniającego pospiechu, gorąco namawiamy. Jeśli nasz apel na was nie zadziała, to może zrobi to skuteczniej coraz dłuższa lista z odcinkowymi pomiarami prędkości oraz aktualne stawki za przekroczenie prędkości. Aktualnie na polskich drogach działa

Publikujemy takie informacje, nie po to, żeby was ostrzegać przed miejscami, gdzie trzeba zdjąć nogę z gazu, aby uniknąć mandatu, ale przede wszystkim ostrzec, że w tych miejscach przez lata chodziło do dużej liczby wypadków. Charakterystyczne żółte kamery zawisły tam w końcu nie przypadkowo.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Zanim jednak podamy aktualne lokalizacje urządzeń, powinniśmy przypomnieć zasadę działania OPP. Pomiar jest dokonywany na fragmencie trasy, a nie w punkcie. Kamery rejestrują wjazd i wyjazd auta z odcinka testowego. Na tej podstawie wyliczana jest uśredniona szybkość przejazdu. Następnie jest ona zestawiana z ograniczeniem. Przy przekroczeniach poniżej 10 km/h, system zazwyczaj odstępuje od kary. Powyżej drukuje wezwanie i wysyła je do kierowcy.

Odcinkowy pomiar prędkości 2023. Lista obecnych i przyszłych lokalizacji

Aktualnie pomiar prędkości odbywa się na zsumowanym dystansie 170 kilometrów. Po rozbudowie kamery będą czuwać już nad 600 kilometrami dróg. Oznacza to trzykrotny wzrost długości tras oraz aż 39 nowych lokalizacji. To ma nastąpić do 2024 roku, a oto aktualna lista lokalizacji.

Odcinkowe pomiary prędkości 2023 - lista punktów CANARD

Aktualna lista lokalizacji odcinkowych pomiarów prędkości (2023):

Odcinkowy pomiar prędkości woj. dolnośląskie

Droga nr 12, Szlichtyngowa – Górczyna, Szlichtyngowa gm. miejsko-wiejska, powiat wschowski, długość 2,5 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. lubelskie

Droga nr 82, Łuszczów Pierwszy, gmina Wólka, powiat lubelski, długość 2,88 km

Droga nr 82, Łęczna – Turowola, gmina miejsko-wiejska Łęczna, powiat łęczyński, długość 3,9 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. lubuskie

Droga nr 32, Sulechów, gmina Sulechów, powiat zielonogórski, długość 3 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. łódzkie

Droga nr 48, Tomaszów Mazowiecki, gmina Tomaszów Mazowiecki, powiat tomaszowski, długość 2,15 km

Droga nr 74, Kluki, gmina Kluki, powiat bełchatowski, długość 1,4 km

Droga nr 72, Złota, gmina Głuchów, powiat skierniewicki, długość 3,3 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. mazowieckie

Droga nr 50, Strachówka, gmina Strachówka, powiat wołomiński, długość 2,7 km

Droga nr 50, Sochaczew, gmina Sochaczew, powiat sochaczewski, długość 2,9 km

Droga nr 60, Karniewo, gmina Karniewo, powiat makowski, długość 1,8 km

Droga nr 50, Regut, gmina Kołbiel, powiat otwocki, długość 2,75 km

Droga nr S2, Warszawa Południowa Obwodnica tunel, gmina Warszawa, powiat miasto Warszawa, długość 2,8 km

Droga nr S8, Warszawa Konotopa-Bemowo, gmina Warszawa, powiat miasto Warszawa, długość 3 km

Droga nr S8, Warszawa Łabiszyńska-Piłsudskiego, gmina Warszawa, powiat miasto Warszawa, długość 4 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. małopolskie

Droga nr 7, Tunel na Zakopiance, gmina Jordanów, powiat suski, długość 2,06 km

Droga nr 94, Tarnów, gmina Tarnów, powiat tarnowski, długość 4,38 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. opolskie

Droga nr 94, Łosiów, gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski, długość 2,2 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. podkarpackie

Droga nr 9, Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski, długość 3,4 km

Droga nr 19, Iskrzynia, gmina Krościenko Wyżne, powiat krośnieński, długość 1,39 km

Droga nr 871, Stalowa Wola – Jamnica, gmina Stalowa Wola, powiat stalowolski, długość 6,5 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. podlaskie

Droga nr 19, Zwierki – Zabłudów, gmina Zabłudów, powiat białostocki, długość 3,8 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. pomorskie

Droga nr 216, Rekowo Górne, gmina Reda, powiat wejherowski, długość 1,6 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. śląskie

Droga nr 78, Gorzyce, gmina Gorzyce, powiat wodzisławski, długość 1 km

Droga nr 78, Gorzyce, gmina Gorzyce, powiat wodzisławski, długość 0,9 km

Droga nr 78, Wilcza, gmina Pilchowice, powiat gliwicki, długość 2,2 km

Droga nr 11, Tarnowskie Góry, gmina Tarnowskie Góry, powiat tarnogórski, długość 1 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. świętokrzyskie

Droga nr 74, Radlin, gmina Górno, powiat kielecki, długość 3,99 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. warmińsko-mazurskie

Droga nr 59, Gniazdowo, gmina Piecki, powiat mrągowski, długość 5,6 km

Droga nr 16, Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd, powiat olsztyński, długość 5,03 km

Odcinkowy pomiar prędkości woj. zachodniopomorskie

Droga nr 3, Babigoszcz – Gniazdowo, gmina Przybiernów/ Goleniów, powiat goleniowski, długość 4,82 km

Droga nr 2, Zakręt, gmina Sulejówek, powiat miński, długość 1,5 km

Odcinkowe pomiary prędkości – lista przyszłych lokalizacji: