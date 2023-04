W marcu Polacy najchętniej kupowali SUV-a i to nie tego z Rumunii

W najnowszym zestawieniu TOP 10 sprzedaży za marzec nie znajdziemy już Opla Astry, czy Volkswagena Golfa, czyli modeli, które przez lata okupowały szczyty list sprzedaży. Co więcej, znalazło się tu miejsce tylko dla jednego auta kompaktowego – nie zaskoczymy nikogo, jak powiemy, że jest to Toyota Corolla. Zresztą trzeba oddać, że po latach miłości do czeskich aut, Polakom ponownie mocniej zabiło serce do japońskiej marki. Wystarczy powiedzieć, że pierwsze trzy miejsce i to ze sporą przewagą nad pozostałymi modelami zajęły właśnie Toyoty.

REKLAMA

Co ciekawe na szczycie tabeli sprzedażowej nie znalazła się ani Corolla, ani Yaris, ale uterenowiona wersja tego ostatniego modelu, czyli Yaris Cross – auto ciekawe, futurystyczne i wcale nie tanie. Na drugim miejscu zestawienia przygotowanego przez IBRM Samar znalazła się Toyota Yaris, a na trzecim Corolla.

Toyota zdominowała pierwszy kwartał 2023 roku

Nie tylko modele Toyoty okupowały pierwsze miejsce listy najlepiej sprzedających się w marcu samochodów, ale także i sam producent z Japonii zdeklasował wręcz rywali. Od początku 2023 roku klienci kupili i zarejestrowali dokładnie 26 139 Toyot, czyli o ponad 41 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2022. Tym samym udział Toyoty osiągnął rekordowy 21,25 proc. udział w rynku. Dla porównania, druga w zestawieniu Skoda ze sprzedażą 12 682 samochodów i także imponującym 46 proc. wzrostem miała już tylko nieco ponad 10 proc. rynku.

Zobacz wideo

Trzecie miejsce zajęła Kia z 9 051 zarejestrowanymi samochodami i 7,4 proc. udziałów w polskim rynku nowych samochodów. Co ciekawe Kia zanotowała niewielki spadek sprzedaży (o 7,5 proc.). Czwarte miejsce należało do Volkswagena (7 870 zarejestrowanych aut i 6,4 proc. udziału), a na piątym Hyundai (6 049 sprzedanych aut i niespełna 5 proc. udziału).

Dobre wiadomości płyną z danych makroekonomicznych, ponieważ początek 2023 roku jest zdecydowanie lepszy niż pierwszy kwartał ubiegłego roku. Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że zarejestrowano dotychczas w Polsce 123 032 nowe samochody osobowe, czyli o 21 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (+20 982 szt.). Z kolei w samym marcu liczba rejestracji nowych samochodów wzrosła o ponad 28 proc. (rok do roku) i wyniosła 49 460 aut.

TOP 10 sprzedaży nowych samochodów w marcu 2023 roku

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Toyota Corolla Skoda Octavia Toyota C-HR Kia Sportage Dacia Duster Volkswagen T-Roc Toyota Corolla Cross Hyundai Tucson

Dane: IBRM Samar