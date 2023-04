Elektryczny Hyundai Ioniq 6 z tytułem World Car of the Year 2023

Hyundai Ioniq 6 powtórzył sukces modelu Ioniq 5. Koreański samochód w walce o tytuł WCOTY był jednym z trzech finalistów, pokonując ostatecznie BMW X1/iX1 oraz Kię Niro. W plebiscycie przyznano również nagrody w innych kategoriach. Światowym Sportowym Samochodem Roku została Kia EV6, nagroda dla Światowego Luksusowego Samochodu Roku powędrowała do Lucid Air, Światowym Miejskim Samochodem Roku wybrano Citroena C3, a tytuł Światowego Elektrycznego Samochodu Roku zgarnął również Ioniq 6.

Jesteśmy podekscytowani otrzymaniem tego prestiżowego wyróżnienia dwa lata z rzędu, które jest wyrazem uznania dla ogromnych talentów i nieustannych wysiłków wszystkich w Hyundai Motor Company, aby wprowadzić na rynek pojazdy elektryczne, takie jak Ioniq 6

— powiedział Jaehoon Chang, prezes i dyrektor generalny Hyundai Motor Company .

Konkurs World Car of the Year jest organizowany od 2004 roku. W składzie jury zasiada obecnie 100 dziennikarzy motoryzacyjnych z 32 państw z całego świata, a Polskę w tym gronie od wielu lat reprezentuje Maciej Pertyński.

Pojazdy kwalifikujące się do konkursu muszą być produkowane w ilości co najmniej 10 000 sztuk rocznie, muszą być wycenione poniżej poziomu samochodów luksusowych na ich głównych rynkach i muszą być oferowane na co najmniej dwóch głównych rynkach (Chiny, Europa, Indie, Japonia, Korea, Ameryka Łacińska, USA) na co najmniej dwóch odrębnych kontynentach w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 marca 2023 r.

