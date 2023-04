To najpotężniejszy Mercedes Klasy S w historii. Jego cena jest równie olbrzymia

Król limuzyn, jakim bez wątpienia jest Mercedes Klasy S, debiutuje na polskim rynku w spektakularnej odmianie. Nazwa tego samochodu to Mercedes-AMG S 63 E Performance, a jego cena rozpoczyna się od 1 066 000 zł. Tu warto podkreślić, że wyposażenie już na wstępie jest bardzo bogate, ale klienci z bardzo grubymi portfelami mogą zaszaleć jeszcze bardziej i wydać znacznie więcej. Imponujące możliwości spełniania indywidualnych życzeń oraz preferencji zapewnia szereg dostępnych opcji. Przykładowo ceramiczny, wysokowydajny kompozytowy układ hamulcowy AMG, to koszt 43 173 zł.

Standardowe wyposażenie zawiera m.in.: 20-calowe obręcze kół z lekkich stopów, reflektory DIGITAL LIGHT z funkcją projekcji, aktywne oświetlenie nastrojowe wnętrza, system dźwięku przestrzennego Burmester 3D Surround Soundsystem z Dolby Atmos, zawieszenie pneumatyczne AMG RIDE CONTROL+, stabilizację przechyłów AMG ACTIVE RIDE CONTROL, aktywną skrętną tylną oś oraz pakiet wspomagania bezpieczeństwa jazdy z wieloma aktywnymi systemami wspomagającymi.

Mercedes-AMG S 63 E Performance jest napędzany przez 4.0-litrowy silnik V8 biturbo AMG. Jednostka współpracuje ze specyficznym dla AMG hybrydowym układem napędowym. Auto w trybie całkowicie elektrycznym (silnik elektryczny zamontowany jest na tylnej osi) może w ciszy przejechać 33 km. Pojemność akumulatora wynosi 13,1 kWh. Moc systemowa wynosi 802 KM i 1430 Nm. Ogromne rezerwy siły napędowej przekładają się na przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynoszące zaledwie 3,3 sekundy, a blokada prędkości maksymalnej może zostać opcjonalnie przesunięta do 290 km/h. Moc do kół trafia poprzez skrzynię automatyczną AMG SPEEDSHIFT MCT 9G oraz w pełni zmienny napęd na obie osie AMG Performance 4MATIC+.

Ekskluzywne dodatki AMG Edition 1

Na początku na rynku dostępna będzie w pełni wyposażona wersja AMG Edition 1. Tylko dla niej zarezerwowano specjalne połączenie dodatków, obejmujące lakier o nazwie alpejska szarość, 21-calowe kute obręcze AMG z przecinającymi się ramionami, tapicerkę foteli ze skóry nappa AMG z kontrastowymi czerwonymi przeszyciami oraz dekory z czarnego włókna węglowego. Specjalnym akcentem jest ekskluzywne logo Edition 1 wygrawerowane na konsoli środkowej.

Dynamiczny wygląd serii AMG Edition 1 podkreśla zewnętrzny pakiet AMG Night. Ozdobne wykończenie progów, obudowy lusterek, listwy podszybia oraz inne elementy ozdobne nadwozia są dostępne w kolorze ciemnego chromu lub lśniącej czerni. Zestaw ten uzupełniają: dekoracyjne wykończenie tylnego zderzaka, podwójne końcówki rur wydechowych AMG w ciemnej, chromowanej oprawie, termoizolacyjne przyciemniane szyby, a także lakierowane na czerwono zaciski hamulców oraz srebrny, chromowany korek wlewu paliwa z logo AMG.

Aby cenny samochód był odpowiednio zabezpieczony, każdy klient otrzymuje szyty na miarę oddychający pokrowiec AMG do użytku w zadaszonych pomieszczeniach, z unikalnym wzorem Edition 1.

W materiale wykorzystano zdjęcia producenta

