Dacia nie obawia się Euro 7 i nie zrezygnuje z instalacji LPG. Polacy kochają to paliwo

Paliwo LPG (Liquefied Petroleum Gas − skroplony gaz ropopochodny) jest mieszaniną propanu i butanu, którego system zasilania jest dołączony do silnika benzynowego. Obecnie na świecie jeździ 28 milionów samochodów zasilanych LPG, w tym 3,3 mln w Polsce. Polska objęta jest siecią 7400 stacji z paliwem LPG, co pozwala na łatwy dostęp do autogazu w większości miejsc w kraju i stanowi największą sieć stacji LPG w Europie.

Ceny gazu LPG w Polsce są jednymi z niższych w Europie. Średnia cena za litr gazu LPG wynosi 3,1 zł, co oznacza, że porównując koszt przejazdu 100 km z zasilaniem LPG i kosztami benzyny, jest to średnio o 40 proc. taniej (dane dla silników 1.0 Eco-G 100 KM oraz 1.0 TCe 90 KM). Niższe ceny LPG w stosunku do benzyny, to realne oszczędności w użytkowaniu auta. Natomiast koszt eksploatacji silników z LPG jest porównywalny do obsługi silników benzynowych.

Dacie z dwupaliwowymi silnikami

Jednym z nielicznych producentów samochodów, posiadających w swojej ofercie dwupaliwowe silniki (zasilane benzyną i LPG) jest Dacia. Marka z Rumunii mająca ponad 10-letnie doświadczenie w dziedzinie budowy samochodów z układem LPG, oferuje fabrycznie montowaną instalację LPG zintegrowaną z silnikiem benzynowym bezpośrednio na linii produkcyjnej, w związku z czym instalacja jest objęta fabryczną gwarancją.

Dacia ósmą marką motoryzacyjną w Polsce. W Europie odnosi sukces za sukcesem

Polacy poszukujący oszczędności oraz preferujący ekonomiczną jazdę, chętnie wybierają w autach silniki dwupaliwowe. Oferta rynkowa jest ograniczona, ponieważ producenci odchodzą od układów LPG na rzecz elektryfikacji (tak zrobił m.in. Fiat wchłonięty przez Stellantis). Producent z Rumunii nie zamierza jednak rezygnować z LPG i utrzymuje rozsądne ceny swoich produktów, których koszt utrzymania jest niski. Co ciekawe, Dacia jest jedynym wytwórcą nowych samochodów, oferującym podwójne zasilanie paliwem gazowym i benzyną w całej gamie modelowej.

W ujęciu światowym 34 proc. samochodów Dacii opuszcza linię produkcyjną z fabryczną instalacją. W Polsce dwupaliwowe silniki stanowią 51 proc. sprzedaży (dane z 2022 rok). Jednostkę napędową 1.0 Eco-G w modelu Jogger wybiera 77 proc. klientów, w przypadku Dustera – 43 proc., Sandero Stepway – 58 proc. i Sandero – 51 proc. Co więcej, dwa na trzy samochody sprzedawane w Polsce klientom indywidualnym to auta z fabryczną instalacją LPG.

Z Ustrzyk Dolnych do Szczecina bez tankowania

Dwupaliwowy napęd gwarantuje większy zasięg auta, co pozwala na większą niezależność. W przypadku Dacii Jogger jest to ok. 1000 km, a w przypadku Dacii Sandero Stepway − nawet ponad 1200 km. Oznacza to, że chcąc przejechać z południa Polski na północ, na przykład z Ustrzyk Dolnych do Szczecina, można zrobić to mając zatankowany bak paliwa oraz zbiornik LPG, bez potrzeby uzupełniania paliwa po drodze. Przełączenie z benzyny na LPG (i odwrotnie) może nastąpić automatycznie lub ręcznie.

Dacia Jogger rozchodzi się jak świeże bułeczki. Sto tysięcy aut w 1,5 roku

Co samochodami dwupaliwowymi w obliczu normy emisji spalin Euro 7?

Dacia nie obawia się normy emisji spalin Euro 7. Przy nowych regulacjach producent dalej zamierza stosować układ LPG w pojazdach. Gazowe paliwo pozwala na lepsze wymieszanie w komorze spalania, zmniejszając w ten sposób poziom emisji cząstek stałych. Gaz LPG jako paliwo ma także wyższą wartość energetyczną i wyższą liczbę oktanową, co pozwala na uzyskanie wyższej mocy silnika. Pojazdy Dacii obecnie w trybie zasilania gazem LPG emitują o 10 proc. mniej CO2 niż w trakcie zasilania benzyną, zapewniając jednocześnie wyższy moment obrotowy i większą moc, co staje się ekologicznym rozwiązaniem.

