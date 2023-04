Przerwa na prysznic kosztowała polskiego kierowcę 30 tys. zł

Jedna z ciężarówek pomorskiej firmy wyruszyła w trasę do Hiszpanii. Kierowca niemal przez całą podróż nie opuszczał na dłużej niż kilka minut kabiny swojego samochodu. Z jednym wyjątkiem. W drodze powrotnej mężczyzna zatrzymał się na parkingu Aire De Montelimar Vl, przy francuskiej autostradzie A7, żeby zrobić wymaganą przepisami przerwę. Tam też mężczyzna, postanowił skorzystać z prysznica.

Jak relacjonuje serwis 40ton.net, kierowca zamknął auto, a kluczyki zostawił obsłudze stacji, bo takie wymogi bezpieczeństwa tam panowały. Po odświeżeniu się i przerwie mężczyzna ruszył dalej w stronę przerwy. Trzy dni później do firmy transportowej przyszła informacja, że limit na flotowej karcie paliwowej został przekroczony. Informacja była o tyle dziwna, że mężczyzna po raz ostatni swoją ciężarówkę tankował tuż przed przekroczeniem polskiej granicy na przejściu w Kołbaskowie.

Okazało się, że w ciągu trzech dni od feralnego postoju na francuskim parkingu, kartą wykonano osiem transakcji na kwotę od 465 do 1000 euro. Łącznie, w ciągu trzech dni, zatankowano w ten sposób aż 3000 litrów oleju napędowego. W ten sposób złodzieje nabili polskiej firmie transportowej rachunek na ponad 6,5 tys. euro, czyli równowartość 30 tys. zł. Wtedy mężczyzna zorientował się, że dokumentów auta zniknęła karta paliwowa.

Szybko okazało się też, że nie była to wina nieuczciwej obsługi stacji, która miała przez chwilę klucze do auta, ale prawdopodobnie karta zniknęła podczas włamania do samochodu. Podczas oględzin auta w firmie okazało się, że klamka od strony kierowcy była uszkodzona, a przed wyjazdem w trasę śladów takich nie było. Dlaczego kierowca tego wcześniej nie zauważył?

Odpowiedź jest dość nietypowa. Mężczyzna przyznał, że od lat wysiada z auta głównie prawymi drzwiami, bo tam w schowku ma dokumenty i tam też trzyma buty, które zakłada przed opuszczeniem kabiny. Niestety, w tym przypadku nawyki kierowcy, uśpiły jego czujność. Druga przestroga jest taka, że absolutnie nie wolno, trzymać zapisanego numeru PIN do karty razem z kartą.

Niestety, nauczka w tym przypadku okazała się wyjątkowo kosztowna. Co prawda o kradzieży poinformowano zarówno polską policję, jak i francuską żandarmerię, a numery aut korzystające przy tankowaniu ze skradzionej karty powinny być zabezpieczone na monitoringu ze stacji, podobnie zresztą, jak wizerunki osób dokonujących transakcji, to do tej pory nikt nie został zatrzymany. To oznacza, że przewoźnik musiał uregulować rachunki nabite przez złodziei.