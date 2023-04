Rynek samochodów używanych budzi się wiosną. Według miesięcznego raportu Barometr AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, dostępność pojazdów uległa poprawie. W marcu 2023 roku w Polsce oferowano 209 620 aut z drugiej ręki, co oznacza wzrost w stosunku do lutego br. o 44 834. Jednocześnie spadła mediana ceny do 30 900 zł (w lutym br. wynosiła 31 500 zł). Mediana przebiegu w marcu to 179 800 km, a mediana rocznika produkcji wyniosła 11,7 lat.

Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż na rynku wtórnym w marcu 2023 roku był Opel Astra (5555 ofert samochodów), na drugim miejscu znalazło się Audi A4 (4654 oferty), a na trzecim Volkswagen Golf (4350 ofert).

10 modeli aut używanych najczęściej ogłaszanych do sprzedaży w Polsce w marcu 2023 roku:

Opel Astra Audi A4 Volkswagen Golf BMW serii 3 Volkswagen Passat Ford Focus Skoda Octavia BMW serii 5 Ford Mondeo Audi A6

Oferty sprzedaży najczęściej prezentowały samochody z silnikami diesla – 103 353, przed autami z silnikami benzynowymi – 88 576. W następnej kolejności znalazły się auta napędzane LPG (12 324), hybrydowe (4047), elektryczne (1244) oraz CNG (74).

Wzrost liczby aut oferowanych do sprzedaży na rynku wtórnym jest częstym zjawiskiem o tej porze roku. Wiosną właściciele aut wymieniają samochody na nowe lub młodsze używane. W tym roku część kupujących postanowiła przyspieszyć zakup auta ze względu na wciąż wysoką inflację. Z kolei inni kierowcy, którzy planowali kupić nowe samochody, ze względu na rosnące ich ceny, decydują się kupić niemal nowe auta używane w wieku do czterech lat, z małym przebiegiem, zadbane i w bardziej atrakcyjnej cenie. Wzrost ofert aut nastąpił w przypadku wszystkich rodzajów nadwozi, ale największy wybór będą mieli klienci hatchbacków, których przybyło więcej niż SUV-ów

– komentuje Karolina Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych w marcu 2023 roku pojawiło się w województwie mazowieckim – 39 907 ofert, a najmniej w województwie opolskim – 3312 ofert. Najdroższe samochody oferowano także w województwie mazowieckim (mediana ceny: 37 999 zł), a najtańsze w województwie zachodniopomorskim (25 000 zł).

Liczba ofert sprzedaży aut używanych w poszczególnych województwach w marcu 2023 r.

Liczba ofert sprzedaży samochodów używanych w poszczególnych województwach wraz z medianą ceny, przebiegu i wieku w marcu 2023 roku Fot. materiały prasowe

