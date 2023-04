Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony, ale już w maju mogą posypać się mandaty

Co prawda stan epidemii zakończył się już 16 maja 2022 roku, ale to nie oznacza, że wróciliśmy do normy sprzed wybuchu pandemii. Aktualnie mamy stan zagrożenia epidemicznego. Który wstępnie miał zakończyć się 31 marca. Rząd jednak zdecydował się przedłużyć go o jeden miesiąc do 30 kwietnia 2023 roku. A to oznacza, że nadal obowiązują nas specyficzne ograniczenia, nakazy i zakazy.

Aktualnie administracja rządowa i samorządowa dokonuje przeglądu specustawy covidowej, która zmieniła kilkadziesiąt innych ustaw. Wszystkie trzeba będzie zmienić wraz ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego. A co przedłużenie stanu zagrożenia oznacza dla kierowców?

Stan zagrożenia pandemicznego – zmiany głównie przy rejestracji samochodu

Wydłużenie stanu zagrożenia pandemicznego oznacza m.in. nowe zasady rejestracji pojazdów w tym wydłużono terminy związane z rejestracją pojazdów:

Do 180 dni został wydłużony termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Okres ważności tablic oraz pozwolenia czasowych upływa dopiero 14 dni po odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. To oznacza, że właściciele czasowo zarejestrowanych aut nie muszą udawania się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii do urzędu po odbiór dowodu rejestracyjnego lub przedłużać ich terminów ważności.

Zakładając, że stan zagrożenie epidemicznego zostanie zniesiony z końcem kwietnia, trzeba będzie udać się do urzędu po właściwy dowód rejestracyjny i tablice najpóźniej do 14 maja 2023 roku. Od maja trzeba też pamiętać o terminach dotyczących rejestracji samochodów.

Jeśli wrócimy do sytaucji sprzed pandemii, to nowy właściciel pojazdu będzie zobowiązany zarejestrować samochód w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia lub zawiadomić w tym terminie starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Każdy kto nie wypełni tego obowiązku może dostać karę w wysokości od 200 do nawet 1000 zł.