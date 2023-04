Ford Bronco wyceniony w Polsce. Jest silnik 2.7 V6 i dwie wersje wyposażenia

Ford Bronco po raz pierwszy pojawił się na rynku w 1966 roku i zapisał się na kartach historii motoryzacji przede wszystkim jako niestrudzona terenówka. Gdy piąta generacja auta została wycofana ze sprzedaży w roku 1996 i bardzo długo model ten nie miał następcy, wiele osób sądziło, że kolejne Bronco już nie powstanie. Spektakularną wiadomość przyniósł rok 2020. Bronco powróciło z masą nawiązań do stylu oraz właściwości jezdnych poprzedników i z marszu wywołało ogromne poruszenie.

Sprzedaż nowego Forda Bronco zbudowanego na podwoziu ramowym, rozpoczęła się w roku 2021, a klienci od razu zaczęli ustawiać się po niego w kolejach. Tyle, że oczywiście w Stanach Zjednoczonych, bo pojazd w pierwszej kolejności trafił na rodzimy rynek, gdzie występuje w kilku wersjach wyposażenia i można go zamówić z krótkim 2-drzwiowym nadwoziem lub długim 4-drzwiowym. W lipcu 2022 r. Ford złożył obietnicę, że wprowadzi terenówkę do Europy i danego słowa dotrzymał. Jest rok 2023 i Bronco można kupić na wybranych rynkach Starego Kontynentu, do których zalicza się Polska.

Historia Forda Bronco Fot. Rafał Mądry

Ford Bronco - cena w Polsce

Szósta generacja Bronco przygotowana dla europejskich klientów debiutuje w polskiej sprzedaży. Na rynek ma trafić ściśle ograniczona liczba egzemplarzy, ale Ford Polska nie podaje do wiadomości o jaką pulę aut dokładnie chodzi. Gama modelu w porównaniu z ofertą amerykańską została mocno okrojona, ale dobra informacja jest taka, że Europejczycy dostają auto kompletne. Wersje wyposażenia są dwie - hardkorowa Outer Banks z off-roadowymi rozwiązaniami technicznymi na pierwszym miejscu lub ekstremalnie terenowa i najbardziej wszechstronna Badlands. Każda jest 4-drzwiowa z modułowym dachem.

Ford Bronco Outer Banks - cena 419 300 zł

Ford Bronco Badlands - cena 440 300 zł

Ford Bronco - cena w Polsce Fot. Rafał Mądry

Wyposażenie wersji Outer Banks i Badlands

W obu wersjach wyposażenie jest bogate, a wyróżnikami są unikalne detale zewnętrzne i wewnętrzna plakietka z numerem egzemplarza. Standardem jest podgrzewana i obszyta skórą kierownica, elektrycznie regulowane przednie fotele z podgrzewaniem, skórzana tapicerka, dwustrefowa klimatyzacja, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, multimedia SYNC4 z 12-calowym ekranem dotykowym CD, 8-calowe cyfrowe zegary TFT, kamera 360, ładowarka indukcyjna, bezprzewodowa łączność Android Auto i Apple CarPlay, system dźwiękowy B&O z 10 głośnikami oraz pakiet zaawansowanych systemów wsparcia kierowcy.

Do napędu służy wyłącznie podwójnie turbodoładowany 2.7-litrowy silnik V6 EcoBoost o mocy 335 KM i 563 Nm, połączony z 10-biegową skrzynią automatyczną biegów i napędem 4WD. Ze względu na różnice m.in. w konstrukcji zawieszenia i wielkości kół, Outer Banks przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,7 s, a w wariancie Badlands sprint do "setki" zajmuje 7,2 s.

Nowy Ford Bronco Fot. Rafał Mądry

Dwa rodzaje napędu na cztery koła

Napęd na cztery koła występuje w dwóch rodzajach. Wersja wyposażenia Outer Banks otrzymuje ręcznie dołączany napęd 4x4 z możliwością blokady przedniego i tylnego mechanizmu różnicowego. Elektronicznie sterowany dwubiegowy reduktor umożliwia zmianę przełożenia w czasie jazdy. W Badlands napęd 4x4 posiada też blokadę przedniego mechanizmu różnicowego. Ponadto dwubiegowy elektromechaniczny reduktor z automatycznym trybem pracy może płynnie przełączać się między napędem na dwa koła i napędem na cztery koła w zależności od warunków, pozwalając kierowcy na maksymalną koncentrację na sytuacji przed samochodem.

Warianty wyposażenia różnią się między sobą także zawieszeniem HOSS, które zostało stworzone z myślą o zapewnieniu zwrotności i trakcji w terenie. HOSS 1 w Outer Banks cechuje się 32-calowymi oponami, prześwitem 201-237 mm i standardowymi amortyzatorami o mniejszym skoku. Badlands z zawieszeniem HOSS 2 ma 33-calowe opony, wyższy prześwit 221-261 mm, amortyzatory Bilstein z dodatkowym zbiornikiem kompresującym wybicie, co pozwala na wyższy skok i funkcję odłączania przedniego stabilizatora. Głębokość brodzenia w obu przypadkach jest taka sama i wynosi 800 mm.

Ford Bronco 2.7 EcoBoost V6 twin-turbo 10AT 4x4 Fot. Rafał Mądry

Pojedzie po dowolnym terenie

Centrum układu kontrolującego sprawne poruszanie się na dowolnej nawierzchni jest G.O.A.T. Modes Terrain Management System, który ułatwia kierowcy wybór stosownego trybu jazdy, pozwalającego najlepiej wykorzystać możliwości samochodu w warunkach, jakie zastał na swojej drodze. G.O.A.T. to skrót od Goes Over Any Type of Terrain, co w wolnym tłumaczeniu oznacza "pojedź po dowolnym terenie".

Oprócz drogowych trybów jazdy, jak Normalny, Eco, Sport i Śliska nawierzchnia, dedykowane jeździe w stylu G.O.A.T. tryby terenowe obejmują Błoto/koleiny, Piasek, a także Pełzanie i inspirowany wyścigami tryb Baja dla wersji Bronco Badlands. Każdy tryb jazdy nieco inaczej optymalizuje pracę przepustnicy, punkty zmiany biegów i reakcję układu kierowniczego w zależności od warunków jazdy.

Trail Toolbox to natomiast zestaw wyrafinowanych systemów terenowych, które mają wspierać kierowców i pozwalać im na swobodne poznawanie możliwości pojazdu. Standardowy system kamer 360 stopni z widokiem off-road spotter jest automatycznie aktywowany po włączeniu jednego z trybów jazdy terenowej, zapewniając widok na koła nieosiągalny z fotela kierowcy i zwiększając widoczność podczas pokonywania najtrudniejszych odcinków. Klienci wjeżdżający w najtrudniejszy teren mają do dyspozycji płyty osłonowe kluczowych podzespołów, w tym osłonę pod przednim zderzakiem, płyty chroniące silnik, skrzynię biegów, reduktor i zbiornik paliwa.

Nowy Ford Bronco Fot. Rafał Mądry

Nowy Ford Bronco Fot. Rafał Mądry

Masa praktycznych funkcji

Bronco opracowane z myślą o śmiałych przygodach w terenie, ma standardowy, zdejmowany twardy dach (z tłumiącą dźwięki podsufitką) i dzieli się na cztery panele z przeznaczonymi dla dwóch przednich paneli pokładowymi schowkami. Możliwy jest pełny demontaż czterech drzwi, a szyte na miarę torby dla wersji Badlands, pozwalają na bezpieczne przechowywanie drzwi w samochodzie, by były gotowe do ponownego montażu w ciągu kilku minut.

Kolejne demontowalne elementy pozwalają na dostosowanie konfiguracji do indywidualnych potrzeb, jak i na zwiększenie zdolności do jazdy w terenie. Grill przedniego wlotu powietrza i zderzak mogą być zamienione na alternatywne wersje, natomiast plastikowe obramowania nadkoli zostały zaprojektowane tak, by w przypadku otarć w czasie jazdy terenowej, oddzielić się od błotnika bez uszkodzeń, dzięki czemu można je łatwo i szybko ponownie zamontować. Na nadwoziu są także wbudowane punkty mocowania akcesoriów terenowych, a w kabinie bardzo wytrzymałe, łatwe do czyszczenia elementy i powierzchnie.

