S11 ma się powiększyć o 49 km. Połączy Bałtyk z Poznaniem i Katowicami

Droga ekspresowa S11, czyli jedna z ważniejszych na zachodzie Polski

Droga ekspresowa S11 będzie przebiegać aż przez pięć województw: zachodniopomorskie, wielkopolskie, łódzkie, opolskiej oraz śląskie. Połączy nadbałtyckie miasta (zacznie się w okolicach Koszalina) z Piłą, Poznaniem, Ostrowem Wielkopolskim, Lublińcem, Bytomiem i dotrze aż do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Będzie się przecinać z kilkoma bardzo ważnymi szlakami. Według planów ma mieć około 550 km. Kierowcy już mogą jeździć po ok. 150 km, a w budowie jest kolejnych ok. 64 km. A niedługo będzie więcej.

S11 od Jarocina do Ostrowa Wielkopolskiego

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla 49-kilometrowego odcinka S11 od Jarocina do Ostrowa Wielkopolskiego. Efektem końcowym przeprowadzonego postępowania administracyjnego będzie zatwierdzenie przebiegu nowej drogi ekspresowej

- informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w oficjalnym komunikacie, zaznaczając, że to bardzo ważny krok do powstania S11. GDDKiA podaje, że wytyczono wariant optymalny, uwzględniając kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne. Faworytem Dyrekcji jest wariant nr 4. Jak ma przebiegać?

S11 Jarocin - Ostrów Wielkopolski. Co to jest wariant nr 4?

W komunikacie zdradzono także, jak ma wyglądać 49-kilometrowy nowy odcinek. S11 według wariantu 4, od węzła Jarocin do węzła Kotlin, będzie przebiegać przez tereny zagospodarowane rolniczo, po północno - wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 11. Później, trasa ma przejść na południowo-zachodnią stronę DK11, a na wysokości Pleszewa przeciąć dwukrotnie linię kolejową nr 272 Poznań-Kluczbork.

A dalej? Na wysokości węzła Sobótka, S11 ponownie wraca na stronę wschodnią DK11 i dalej, aż do węzła Ostrów Północ biegnie przez tereny rolnicze oraz kompleks leśny zlokalizowany za miejscowością Szczury. Na odcinku istniejącej obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S11, pomiędzy węzłami Ostrów Północ i Ostrów Wschód, na długości około 4,5 km, projektowana jest dobudowa drugiej jezdni drogi ekspresowej.

S11 - co już się dzieje?

GDDKiA nie jest jeszcze w stanie podać konkretnej daty, kiedy nowy odcinek zostanie kierowcom oddany. Większość nowych odcinków S11 jest jeszcze w planach co oznacza, że poczekamy na gotową drogę jeszcze kilka ładnych lat. Jednak co ważne, drogowcy nie próżnują, a w związku z budową S11 dzieje się sporo. Na razie to głównie przygotowania, ale te przecież w końcu zmienią się konkretne budowlane prace.

Wiemy, że dla siedmiu odcinków S11 Dyrekcja prowadzi już prace przygotowawcze. Dla dwóch odcinków czyli Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik oraz Ostrów Wielkopolski - Kępno uzyskaliśmy DŚU. Dla czterech Szczecinek - Piła, Ujście - Oborniki, Kórnik - Jarocin oraz Jarocin - Ostrów Wielkopolski GDDKiA jest w trakcie jej uzyskiwania. W tym roku planowany jest jeszcze wniosek o uzyskanie DŚU dla odcinka Piła - Ujście.