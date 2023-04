Dacia Jogger zaprezentowana we wrześniu 2021 roku, w ekspresowym tempie stała się sprzedażowym hitem. Fabryka zajmująca się produkcją tego modelu w 1,5 roku zbudowała 100 tysięcy sztuk. Egzemplarz samochodu noszący wyjątkowy 100-tysięczny numer został pomalowany kolorem Lichen Kaki, jest w konfiguracji 7-miejscowej oraz w wersji wyposażenia Extreme. Pojazd ten trafi do klienta z Rumunii.

Już w pierwszym roku sprzedaży Jogger okazał się liderem w segmencie C kombi w Rumunii. Do końca lutego 2023 roku sprzedano ponad 4200 sztuk tego modelu. Ponad 90 proc. produkcji Dacii Jogger jest przeznaczone na eksport do Europy Zachodniej. Największymi rynkami zbytu Joggera są: Francja (18 501 sztuk), a następnie Niemcy (11 351 sztuk), Włochy (7993 samochodów), Hiszpania (4467 sztuk) i Wielka Brytania (3848 samochodów).

Od momentu wprowadzenia na rynek, w Polsce sprzedano do dziś 2600 sztuk Dacii Jogger. W samym 2022 r. polscy dilerzy wydali klientom 2081 aut. Co ciekawe, blisko 80 proc. sprzedaży Joggera stanowi odmiana z silnikiem LPG. Najczęściej klienci wybierają bogatą wersję wyposażenia Extreme ze wspomnianym fabrycznym LPG oraz siedmioma miejscami.

W czym tkwi fenomen tego samochodu? Jogger szybko zdobył pozycję najbardziej przystępnego cenowo 7-osobowego samochodu rodzinnego na rynku. Duża ilość miejsca wewnątrz, uniwersalny charakter i doskonała ergonomia zapewniły Dacii Jogger nieuznanie nie tylko klientów, ale także przedstawicieli mediów branżowych.

