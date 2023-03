Pożegnalna szóstka, powrót Wankla i duży diesel. Mazda przygotowała się na Poznań

Poznań Motors Show wróciło po pandemii i już w ten weekend poznańskie hale będą pełne ciekawych samochodów i fanów motoryzacji. Mieliśmy okazję się po nich przejść podczas dnia prasowego i sprawdzić, co dokładnie czeka na tych ostatnich. Samych premier zbyt wiele nie ma, ale kilka ciekawostek na pewno znajdziecie. Z producentów aut nowości z prawdziwego zdarzenia przywiozły tak naprawdę dwie marki: Mazda i SsangYong.

REKLAMA

Spacer po Poznań Motor Show 2023. Mi było smutno, ale nie każdemu będzie

Mazda na Poznań Motor Show 2023 r.

Na stoisku Mazdy można obejrzeć aż cztery samochody, których do tej pory w Polsce jeszcze nie było. Co ciekawe, Oprócz możliwości obejrzenia premierowych modeli każdy Klient, który odwiedzi targową ekspozycję, będzie mógł skorzystać ze specjalnej oferty na zakup nowego samochodu. O szczegóły trzeba pytać na miejscu. Jakie auta przywieźli Japończycy do stolicy Wielkopolski?

Na pewno trzeba zacząć od powrotu silnika Wankla. Ten trafił do elektrycznej Mazdy MX-30. W przeciwieństwie do poprzednich zastosowań, silnik ten nie napędza bezpośrednio kół samochodu, tylko służy jako generator energii elektrycznej magazynowanej w akumulatorze o pojemności 17,8 kWh używanej do zasilania elektrycznego motoru o mocy 125 kW. Poznaliśmy też ceny MX-30 R-EV. I tu kolejna ciekawostka - będą dokładnie takie same, jak wersji czysto elektrycznej. Cennik w obu przypadkach otwiera 161 100 zł.

Zobacz wideo [Autopromocja] Ten samochód został przeznaczony do tego, by dawać radość z jazdy - Mazda MX-5 Roadster

Obok Mazdy MX-30 R-EV stoi znacznie większy SUV. Flagowa Mazda CX-60 do tej pory była w Polsce dostępna w wersji plug-in. Teraz oferta powiększyła się o sześciocylindrowy, rzędowy silnik Diesla o pojemności 3,3 litra, który debiutuje w Polsce w dwóch wariantach mocy – 200 i 254 KM. Duży diesel w tej klasie to coś na co kierowcy czekali od dawna. Czekamy na pełnoprawny test wysokoprężnej Mazdy CX-60, ale na pierwszych jazdach zrobiła na naszym dziennikarzu bardzo dobre wrażenie. Podobnie jak inne redakcje chwaliliśmy niskie zużycie paliwa.

Dwa kolejne auta doskonale znamy z naszych dróg, ale doczekały się ważnych zmian. Bestsellerowy SUV CX-5 otrzymał seryjny, inteligentny system miękkiej hybrydy Mazda M Hybrid o napięciu 24V we wszystkich wersjach benzynowych. Moim faworytem, jako fana klasycznej klasy średniej, była Mazda 6 w wersji 20th Anniversary. Szóstka obchodzi jubileusz 20 lat obecności na rynku. Z tej okazji przygotowana została specjalna wersja rocznicowa, która uświetni tę okazję. Do Polski przyjedzie sto sztuk wyłącznie z silnikiem benzynowym 2,5 Skyactiv-G o mocy 194 KM połączonym z automatyczną, sześciostopniową skrzynią biegów. Niestety Mazda 6 powoli się z nami żegna.

Mazda na Poznań Motor Show 2023 r. fot. Filip Trusz

Kto jeszcze chwali się w Poznaniu premierami?

Na samej górze wrzuciliśmy obszerną relację z targów, ale i tutaj wspomnimy jeszcze o innych producentach, którzy zdecydowali się na Poznań Motor Show 2023 r. przywieźć nowości z prawdziwego zdarzenia. To zdecydowanie SsangYong z premierowym Torresem i robiąca furorę terenówka Ineos Grenadier. Fani motocyklów powinni się skierować do oddzielnej hali i z bliska obejrzeć dwa motocykle Bimoty.

Poznań Motor Show 2023 r. fot. Filip Trusz

Poznań Motor Show 2023 r. fot. Filip Trusz

Poznań Motor Show 2023 r. fot. Filip Trusz