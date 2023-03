Napis "brudas" na zakurzonym albo zabłoconym aucie to zwykły żart, albo przesłanie pedantycznego sąsiada. Tu martwić się zbytnio nie trzeba. Jednak kiedy na samochodzie zobaczycie znak "X", powinniście szybko reagować, żeby nie stracić samochodu. W złodziejskim światku tak właśnie oznacza się przyszłe ofiary kradzieży.

Co oznacza symbol "X" na samochodzie?

Kradzież auta to spore ryzyko dla amatorów cudzej własności, dlatego złodzieje próbują je jak najbardziej zminimalizować. Dlatego samochodów nie kradnie się przypadkowo. Wcześniej właściciel jest obserwowany, dzięki czemu złodzieje poznają jego plan dnia i w ten sposób wyznaczają moment, w którym bez większego ryzyka będzie można go ukraść.

Szajki złodziei samochodowych to wbrew pozorom bardzo dobrze poukładane organizacje. Najczęściej ktoś inny prowadzi obserwacje i rozpoznaje plan dnia właściciela samochodu, kto inny kradnie auto, inne osoby je zawożą do dziupli, a jeszcze ktoś inny rozbiera na części.

W komunikacji między obserwatorami ofiar a samymi złodziejami używa się specjalnych symboli. To coś w rodzaju grypsowania więziennego. Mało znaczące dla postronnych znaki, w kryminalnym światku mogą przekazywać sporo istotnych informacji.

Wspomniany wcześniej "X", który zwykle pojawia się w mało widocznym miejscu, oznacza wystawiony na kradzież samochód. Jeśli wokół iksa pojawi się kółko, oznacza to, że złodzieje informują się, że tu warto jednak zrezygnować z kradzieży danego samochodu.

Co ciekawe podobne symbole pojawiają się także często na płotach, mieszkaniach i domach. Tu także narysowany kredą, zwykłym kawałkiem cegły lub flamastrem "X" oznacza, że złodzieje planują okraść dane mieszkanie w najbliższym czasie. Jednak w tym przypadku tajemnych znaków jest jeszcze więcej. Oto specyficzny kod włamywaczy:

Symbol diamentu – budynek jest niezamieszkany;

Trójkąt – mieszka w nim samotna kobieta;

Krzyżyk – dom, do którego będzie włamanie;

Wzór zygzaku – na posesji w mieszkaniu są psy;

Grecka alfa – mieszkanie/dom z alarmem;

Przekreślone koło – w domu nie znajduje się nic wartościowego.

Zatem jeśli na swoim samochodzie znajdziecie symbol "X" nie lekceważcie go. W takim przypadku starcie go może nie wystarczyć. Najlepiej na kilka dni wstawić samochód na strzeżony parking lub do monitorowanego garażu, a z czasem zamontować w samochodzie specjalny rejestrator podłączony do internetu, który włącza automatycznie nagrywanie, wykrywając ruch wokół samochodu i wysyła obraz na telefon lub komputer właściciela.