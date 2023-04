Masz samochód osobowy i myślisz, że możesz parkować na chodniku? Mylisz się

Kolejne porady związane z przepisami dla kierowców znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Problemy ze znalezieniem miejsca parkingowego. To coś, co spędza sen z powiek kierowców w dużym mieście. Tyle że ci zawsze się pocieszają. Przecież samochody osobowe można również parkować na chodniku. A no można, tyle że nie każde auto i nie zawsze. Wiedzieliście o tym?

Kiedy można parkować samochód na chodniku?

Kwestia parkowania pojazdów na chodniku została dość dokładnie opisana w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kwestię omawia konkretnie art. 47. Opis jest na tyle dokładny, że wyraźnie wskazuje przypadki, w których wykonanie takiego manewru jest możliwe. I warunków jest kilka. Mowa o tym że:

na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju,

szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i tym samym parkowanie nie utrudni ruchu pieszych,

pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni,

pojazdu nie można zaparkować bliżej, niż 10 metrów od skrzyżowania, przejścia dla pieszych czy przedniej strony znaku drogowego oraz niż 15 metrów od tablicy oznaczającej przystanek czy punktów krańcowych wysepki.

Parkowanie na chodniku. Dochodzi jeszcze wymóg DMC

Kierowcy mając powyższą listę w pamięci, muszą jednak zrobić jeszcze jedną rzecz przed zaparkowaniem na chodniku. Powinni zajrzeć do dowodu rejestracyjnego. Tak i to nie jest żart! Należy sprawdzić rubrykę F.2 i wpisaną w niej wartość. Jeżeli DMC pojazdu przekracza 2,5 tony, parkowanie na chodniku zostaje wykluczone. Możliwe jest tylko wtedy, gdy chodnik jest oznaczony jako parking za pomocą znaku D-18 "Parking".

Pewnie pomyślicie sobie, że wyznaczenie DMC na takim poziomie to żaden problem. Niestety samochody – zwłaszcza większe SUV-y i dostawczaki – takie lekkie wcale nie są. W efekcie ograniczenie w parkowaniu może się pojawić w przypadku aut, które naprawdę często spotykacie na ulicach. Idealnym przykładem jest obecne Volvo XC90 z dieslem. Ma DMC wynoszące 2630 kg. Aktualne Sorento z dieslem ma z kolei DMC wyliczone na 2600 kg, a Ducato napędzane 177-konną jednostką wysokoprężną osiąga DMC na poziomie 3000 kg.

Mandat za parkowanie na chodniku ciężkiego auta

Złamanie którejś z powyższych zasad oznacza oczywiście mandat. Ten wynosi raczej symboliczne 100 zł. Symboliczne na tle kar, które zostały przewidziane za prędkość czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Wykroczenie oznacza też 2 punkty karne. Te zostaną dopisane do konta kierowcy w bazie CEPiK.