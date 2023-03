Policja wyruszyła na łowy. Wysokie mandaty dla nieostrożnych kierowców

Dzisiaj na nasze drogi wyjechało zdecydowanie więcej radiowozów, także tych nieoznakowanych, niż zazwyczaj. Wszystko w związku z akcją "Jednośladem bezpiecznie do celu". Policjanci zwrócą szczególną uwagę na kierowców jednośladów, co nie oznacza, że pozostali kierowcy mogą odetchnąć z ulgą.

Rozpoczęcie sezonu motocyklowego

Działania policji związane są z rozpoczęciem się sezonu motocyklowego. Jak przekazał redakcji portalu Dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji - "Rusza sezon na jednoślady, stąd od dziś ogólnopolska akcja "Jednośladem bezpiecznie do celu" i prośba o bezpieczną jazdę. Rowerzyści, motocykliści, kierujący hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz wspomagającymi ruch to także niechronieni uczestnicy ruchu drogowego".

Właśnie z tego powodu policja będzie uświadamiała użytkownikom jednośladów, że w ich przypadku każde zdarzenie drogowe, w którym uczestniczą, może mieć dla nich poważne konsekwencje. Często, na pierwszy rzut oka niegroźne stłuczki, kończą się dotkliwymi urazami, a nawet śmiercią. W 2022 roku policja odnotowała łącznie 21 322 wypadów drogowych, w których życie straciło 170 rowerzystów, 153 motocyklistów i 48 użytkowników motorowerów.

Najczęściej do darzeń z udziałem motocyklistów, rowerzystów oraz użytkowników e-hulajnóg prowadzi nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie, a także nieostrożne przejeżdżanie przez przejazdy dla rowerów. Wina nie leży jednak jedynie po stronie kierowców aut. Wielu użytkowników jednośladów, zwłaszcza osoby młode korzystające z e-hulajnóg, nie zna dostatecznie dobrze przepisów, co prowadzi do powstawania niebezpiecznych sytuacji na drogach.

Wysokie mandaty

Nieostrożna jazda może wiązać się z wysokimi mandatami. Aktualnie na liście wykroczeń, za które można otrzymać 15 pkt karnych, znajduje się 21 pozycji. Należy do nich m.in. nieustąpienie pierwszeństwa rowerzyście wjeżdżającemu na przejazd, przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h, czy też zignorowanie zakazu wyprzedzania.

"Przypominam kierowcom, że w myśl nowego taryfikatora mandat karny za wykroczenie polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście bądź znajdującemu się na nim wynosi pierwszy raz: 1500 zł. Taka sama stawka grozi za niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego rowerzysty". – przekazał redakcji portalu Dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.