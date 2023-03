Spacer po Poznań Motor Show 2023. Mi było smutno, ale nie każdemu będzie

Poznań Motor Show 2023 już w ten weekend

Największe targi motoryzacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Na zwiedzających czeka bogata ekspozycja samochodów, motocykli, kamperów, przyczep kempingowych oraz detailingu i technologii. Poznań Motor Show to również ogrom imprez towarzyszących

- piszą na oficjalnej stronie organizatorzy. Targi po długiej przerwie wracają w ten weekend. Pierwszy otwarty dla wszystkich dzień to piątek 31 marca, a hale będą czekać na zwiedzających również w sobotę i niedzielę. Ceny biletów wahają się od 45 do 50 zł w zależności od dnia. Warto zaplanować weekendową wycieczkę do Poznania? Zwiedziliśmy wszystkie hale podczas dnia prasowego i możemy wam co nieco powiedzieć. Odpowiedź na pytanie nie będzie konkretna. Wszystko zależy, jak bardzo śledzicie motoryzacyjne nowości.

Poznań po pandemii jest skromniejszy

Wielkie motoryzacyjne targi to powoli przeszłość. Zawsze ogromny Frankfurt zmienił formułę i przeniósł się do Monachium, a najbardziej prestiżowa ze wszystkich Genewa uciekła do Dubaju. Targi w Ameryce i Azji również nie są już tak spektakularne jak niegdyś. Liczba wystawców i premier zmniejszała się konsekwentnie wcześniej, ale to pandemia zmieniła zasady gry. Trudno wrócić po lockdownie w dawnej formie.

W Poznaniu bardzo to czuć. Większość wystawców to dealerzy, a nie importerzy, a stoiska są dużo skromniejsze. Główny gracz polskiego rynku, Toyota, w ogóle się nie pojawił, a przecież ma kilka nowych samochodów do pokazania - choćby corollę, lexusa rx czy suprę z ręczną skrzynią. Sporo marek przywiozło dosłownie po kilka aut, a ich stoiska wyglądały smutno. Wielkie premiery? Tych jest jak na lekarstwo.

Poznań Motor Show 2023 - polskie premiery

Zdecydowanie najbardziej postarały się Mazda i SsangYong, to na ich stoiskach można było obejrzeć polskie premiery z prawdziwego zdarzenia. Mazda przywiozła do Poznania aż cztery nowe modele, których do tej pory w Polsce nie było. To choćby nowy flagowy SUV CX-60, który wbrew rynkowym trendom, a zgodnie z oczekiwaniami kierowców dostał pod maskę dużego diesla o pojemności 3,3 litra. Powrócił również silnik Wankla i w elektrycznej MX-30 będzie pełnił rolę generatora, przedłużając zasięg małej mazdy. Była też pożegnalna wersja szóstki i CX-5 z nowym, oszczędniejszym napędem.

Poznań Motor Show 2023 fot. Filip Trusz

Tuż obok stoiska Mazdy można obejrzeć ssangyonga torresa. To kompletnie nowy kompaktowy SUV o długości 4,7 metra z benzynowym silnikiem pod maską. Ma być dla południowokoreańskiej marki modelem przełomowym. I pod względem stylistyki, i sprzedaży.

Gratką dla fanów terenówek na pewno będzie ineos grenadier. To samochód zaprojektowany zgodnie ze starą szkołą. Bazuje na starym defenderze, a to oznacza, że konstrukcję postawiono na wytrzymałej ramie. Do tego dołożono nowoczesne i wydajne silniki, a całość dopełnia nietuzinkowy wygląd. Poznań to jedno z pierwszych miejsc na świecie, gdzie został pokazany szerokiej publiczności.

Poznań Motor Show 2023 fot. Filip Trusz

Poznańskie targi to też okazja do zapoznania się z markami chińskimi. Na polskich drogach to wciąż ciekawostki, ale stoiska Skywella i Maxusa były jednymi z najbardziej okazałych na całych targach.

Wielka premiera dla fanów dwóch kółek

W Poznaniu zadebiutowała w Polsce motocyklowa marka Bimota. Historia marki zaczęła się w 1973 r. w nadmorskim kurorcie Rimini. To tam trzech Włochów — Valerio Bianchi, Giuseppe Morri, and Massimo Tamburini — wpadło na pomysł produkowania szalonych jednośladów. Nazwa Bimota wzięła się od pierwszych sylab ich nazwisk. Na stoisku można obejrzeć model Tesi H2, najmocniejszy drogowy motocykl w historii i najszybszy szosowy jednoślad na świecie.

Poznań Motor Show 2023 fot. Filip Trusz

I tak naprawdę to tyle...

Więcej dużych premier i nowości w Poznaniu nie znajdziecie. Dlatego, jeśli jesteście bardzo obeznani w motoryzacji, to spacer po halach będzie dla was raczej smutnym doświadczeniem i szybko zaczniecie się nudzić. Co innego, jeśli auta was fascynują, ale nie aż tak, by śledzić każdą premierę i znać ofertę wszystkich producentów. Poznańskie hale to wciąż miejsce, gdzie znajdziecie świeże, choć nie najnowsze, samochody. Niektóre marki potraktowały je po macoszemu, ale i tak da się zapoznać ze zmianami w motoryzacyjnym świecie.

Najmłodsi będą zachwyceni halą szóstą

Samochodowa część Poznań Motor Show 2023 to głównie hala nr 5, ale wizyta w szóstce jest obowiązkowa. To tam znajdziecie te najdroższe i najbardziej imponujące projekty. Tam też swoje stoiska mają firmy tuningowe, a to one zawsze przywożą na targi projekty, obok których nie da się przejść obojętnie. Oto kilka przykładów. Niekwestionowaną gwiazdą był zjawiskowy i zdecydowanie przesadzony cullinan.

Poznań to nie tylko same samochody i motocykle

Chodząc po halach, natkniecie się też na inne atrakcje. Jest trochę klasyków, gadżetów, kamperów, przyczep, części i innych ciekawostek. Swoje stoiska mają także takie firmy jak Otomoto i Yanosik.

Podczas dnia prasowego po poznańskich halach chodziło wiele dzieci ze szkół, a hitem okazało się stoisko policji. Nie dość, że można na nim obejrzeć najnowsze radiowozy, to stoi tam też potężny pojazd do tłumienia zamieszek, a antyterroryści pokazują swoją broń i pozwalają się z nią fotografować. Dla najmłodszych to strzał w dziesiątkę.

Pomiędzy halami na świeżym powietrzu można także podziwiać popisy kaskaderów i drifterów. Organizatorzy zadbali, żeby cały czas coś się działo.

Poznań Motor Show 2023 - jechać czy nie jechać?

Z punktu widzenia dziennikarza motoryzacyjnego to impreza, którą można zaliczyć w chwilę. Mając w głowie poprzednie edycje poznańskich targów, spacer po halach jest smutnym doświadczeniem. Na każdym kroku widać, jak bardzo na niekorzyść się wszystko zmienia. To już nie te wielkie targi, co przed pandemią. Nie chcę też jednak tylko narzekać, ponieważ to wciąż największe tego typu wydarzenie w Polsce i miejsce, gdzie zgromadzono całą masę przeróżnej maści samochodów oraz motocykli. Na Poznań Motor Show 2023 jest co robić i co oglądać. Może nie tyle, co przed laty, ale przecież nie każdy śledzi wszystko, co się dzieje w motoryzacji. Na pewno dla wielu naszych czytelników to dobry pomysł na pierwszy kwietniowy weekend.