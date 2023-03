SsangYong Torres to nowy kompaktowy SUV. Jego twarz wygląda znajomo

SsangYong Torres ma około 4,7 m długości oraz benzynowy silnik o poj. 1,5 l oraz mocy 163 KM. To plasuje go w samym środku klasy najmodniejszych w tej chwili kompaktowych SUV-ów. Z jednej strony to może być recepta na sukces, bo wszyscy chcą mieć takie samochody. Z drugiej, to najbardziej konkurencyjny i wymagający segment rynku.

SsangYong Torres wygląda ciekawie, ale do szczęścia brakuje hybrydowego napędu

Wygląd zewnętrzny SsangYonga Torres jest nowoczesny i agresywny. Można w nim zauważyć inspirację kultowymi samochodami terenowymi różnych marek, ale trzeba przyznać, że połączenie różnych znanych skądinąd motywów wyszło stylistom raczej zgrabnie.

Wygląd może zachęcić potencjalnych klientów, ale tak naprawdę zachęcą ich (lub odwrotnie) parametry nowego modelu, opinia na temat marki oraz cena. Na początku SsangYong Torres będzie dostępny z tylko jedną jednostką napędową.

To benzynowy silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa, który z poj. 1,5 l dzięki turbosprężarce rozwija moc 163 KM. Jeszcze kilka lat temu byłby to dobry standard. Teraz kiedy Polacy pokochali hybrydy, mogą oczekiwać w tej klasie czegoś więcej.

Za to nowy model jest dostępny z różnymi rodzajami napędu: na przednie koła oraz 4x4 z blokadą centralnego mechanizmu różnicowego. Można też wybierać pomiędzy 6-stopniową ręczną skrzynią a automatem o takiej samej liczbie biegów.

SsangYong Torres fot. SsangYong

SsanYong Torres zachęca ceną i wyposażeniem, ale ma groźnych rywali

Wyposażenie SsangYonga Torres jest bogate, co może być jego atutem. Dostępne są cztery poziomy specyfikacji, od najtańszego Joy, przez Adventure i Adventure Plus po Wild. Ceny tego modelu zaczynają się od 139 900 zł za Torresa 1.5 GDI Turbo Joy z przednim napędem i ręczną skrzynią biegów, a kończą na wersji Torresa 1.5 GDI Turbo Wild 4x4 z automatyczną przekładnią za 202 900 zł. Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja jest seryjnym wyposażeniem każdej wersji, a "dziki" Torres Wild ma już kompletne wyposażenie, włącznie z nawigacją, skórzaną tapicerką, 20-calowymi felgami i kompletem elektronicznych systemów.

Pomiędzy nimi niemal każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli tylko zaufa marce SsangYong. Koreański producent jest obecny na polskim rynku od wielu lat, ale przez różne perypetie wciąż musi pracować na swój wizerunek. Może w tym pomóc fabryczna 5-letnia gwarancja.

Przedsprzedaż SsangYonga Torres rozpoczęła się 30 marca wraz z ogłoszeniem cen, a samochody można zamawiać u 33 dealerów tej marki na terenie całej Polski. Produkcja nowego modelu ma zacząć się w połowie 2023 roku, a pierwszych dostaw do klientów można spodziewać się jesienią.