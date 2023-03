Jeździła 20 lat bez prawa jazdy. Tłumaczenie kobiety zadziwiło policjantów

Mieszkanka okolic Olsztyna została zatrzymana na jednej z ulic Szczytna we wtorek po godzinie 20. Powód kontroli był bardzo prozaiczny. Kobieta zapomniała włączyć świateł mijania w samochodzie, który prowadziła.

Policjanci rutynowo zweryfikowali dane kobiety oraz pojazdu, którym się poruszała. Szybko wyszło na jaw, że jazda bez włączonych świateł, to nie jedyne wykroczenie popełnione tego dnia przez 40-latkę. Okazało się, że kobieta nie ma i nigdy nie miała prawa jazdy, a jej skoda w ogóle nie powinna poruszać się po drodze. Już w styczniu 2023 roku inny patrol zatrzymał dowód za brak aktualnych badań technicznych.

To jednak nie koniec historii. 40-latka - jak relacjonują policjanci - w swoim zachowaniu nie widziała nic niewłaściwego. Kobiet sama przyznała się, że od 20 lat kieruje pojazdami bez prawa jazdy i nigdy nie miała stłuczki, więc "musi być po prostu bezpiecznym kierowcą".

To jednak nie przekonało policjantów. Nie tylko zakazali jej dalszej jazdy, ale sprawę skierowali do sądu - patrol nie miał innego wyboru po ubiegłorocznych zmianach w prawie. Tu warto przypomnieć, że od stycznia 2022 roku kierowanie bez uprawnień jest znaczniej surowiej karane wcześniej. Oznacza to, że beztroska kobieta obligatoryjnie otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a sąd może wyznaczyć jej grzywnę nawet do wysokości 30 tys. złotych.

To nie koniec kłopotów i wydatków mieszkanki powiatu olsztyńskiego. Policjanci także zatrzymali jej skodę za brak aktualnych badań.