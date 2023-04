Masz bezterminowe prawo jazdy? Musisz znać te daty. Będzie wielka wymiana

O nowościach prawnych dla kierowców opowiadamy również w materiałach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Bezterminowe prawo jazdy to wyjątkowe uprawnienie, które posiada cześć Polaków. Czemu wyjątkowe i czemu ma je tylko część kierowców? Wyjątkowe, bo brak terminu ważności sprawia, że dokumentu okresowo wymieniać nie trzeba. Ma go tylko część Polaków, bo takie prawo jazdy było wydawane wyłącznie do 17 stycznia 2013 roku. Było wydawane, a teraz legislatorzy chcą je teraz zlikwidować...

Bezterminowe prawo jazdy do wymiany. Bezterminowe nadal są jednak uprawnienia

Pomysł wykasowania bezterminowego prawa jazdy na dobre wynika z dużej mierze z kwestii aktualności dokumentu. Policjanci mogą mieć spory problem z rozpoznaniem kierującego, gdy przed nimi stanie 50-latek, a na zdjęciu cały czas będzie widnieć 18-latek. Tak, z likwidacją bezterminowych praw jazdy mogą nie zgadzać się kierujący posiadający takie właśnie dokumenty. Tyle że zanim podejmą bunt, powinni poznać dość ważną okoliczność. Prawo jazdy przestanie być bezterminowe. Ale tylko prawo jazdy. Bezterminowe nadal będą same uprawnienia, ale też badania lekarskie stanowiące podstawę bezterminowych uprawnień. W skrócie wymiana dokumentu co 15 lat stanie się formalnością.

Kierowca będzie musiał złożyć wniosek w wydziale komunikacji, dostarczyć nowe zdjęcie i zapłacić za wydanie dokumentu. Nie będzie konieczności odświeżania badań lekarskich, tak jak w przypadku osób posiadających dokument z datą ważności.

Kierowca nie wymieni dokumentu? Nie będzie mógł jeździć autem

Likwidacja bezterminowego prawa jazdy jest już pewna. Nie ma w tej kwestii żadnego pola do popisu dla negocjacji. Co więcej, znany jest już termin wymiany. Wszyscy kierowcy posiadający dziś dokument bez terminu ważności, będą musieli zmienić go na terminowy między rokiem 2028 a 2033. I nie warto w tym przypadku stosować zasady nieposłuszeństwa społecznego. To się po prostu nie opłaci. Kierujący, który do roku 2033 nie zmieni bezterminowego prawa jazdy, straci uprawnienia. Nie będzie mógł legalnie prowadzić samochodu po drogach publicznych.

Kontrola drogowa w takim przypadku zakończy się minimum 1500-złotowym mandatem i sądowym zakazem prowadzenia pojazdów.

Ile kosztuje wymiana bezterminowego prawa jazdy?

Wymiana prawa jazdy to wydatek rzędu 100,50 zł. Taką kwotę zapłaci kierujący w wydziale komunikacji dziś. Co będzie za dekadę? Od kwoty powinna odpaść opłata ewidencyjna, która wynosi 0,50 zł. Rząd od dłuższego czasu proceduje nad jej wykasowaniem. Poza tym osoba wymieniająca bezterminowe prawo jazdy powinna wiedzieć o tym, że musi dostarczyć aktualne zdjęcie. To nie może być zrobione wcześniej, niż pół roku przed złożeniem wniosku. Koszt zrobienia zdjęcia to przeciętnie od 30 do 50 zł.