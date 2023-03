Koniec miejsca na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym - wymiana. Prawda czy fałsz?

Porady w zakresie przeglądów technicznych i prawnych jego aspektów znajdziesz również w serwisie Gazeta.pl.

Jeszcze kilka lat temu koniec miejsca na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym uruchamiał pewną sekwencję. Kierowca musiał jechać na przegląd i wziąć od diagnosty zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania. Następnie konieczna była wizyta w wydziale komunikacji. Tam właściciel składał wniosek o nowy dowód, dostawał na miesiąc pozwolenie czasowe, a po tym czasie otrzymywał nowy dowód rejestracyjny z właściwą datą badania technicznego i nowymi miejscami na pieczątki.

Ile jest miejsc na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym? Nowy dokument zawiera 6 miejsc na pieczątki diagnosty.

Brak pieczątki w dowodzie. Informację sprawdzisz w CEPiK

Stan prawny dowodów rejestracyjnych zmienił się jednak 4 grudnia 2020 roku. Od tego dnia w razie wyczerpania rubryk na pieczątki w dowodzie rejestracyjny, kierowca nie musi robić prawie nic. Tak, nadal badanie techniczne jest obowiązkowe. Tyle że teraz po uzyskaniu zaświadczenia o jego pozytywnym wyniku, dowodu wymieniać wcale nie trzeba. Powód? Przecież wszystkie dane i tak znajdują się w ewidencji CEPiK. Informację o przeglądzie zatem np. policjanci w czasie kontroli drogowej sprawdzą sobie w pokładowym komputerze w radiowozie. Dane te może podejrzeć również ewentualny nabywca auta używanego. Dostęp do nich uzyska przez serwis historiapojazdu.gov.pl.

Kiedy konieczne jest zaświadczenie z przeglądu technicznego?

Dowodu rejestracyjnego wymieniać nie trzeba. Można to zrobić, ale nie jest to obowiązkowe. Tyle że brak wymiany dokumentu nakłada na właściciela pojazdu dodatkowy wymóg. Ten po przeprowadzeniu dla auta badania technicznego, powinien zachować zaświadczenie wystawione przez diagnostę. To przyda mu się przede wszystkim w dwóch przypadkach. Mowa o:

sprzedaży pojazdu. Choć informacja o przeglądzie znajduje się w CEPiK, urzędnicy od nabywcy w czasie rejestracji i tak będą wymagać zaświadczenia. Mało zrozumiałe, ale prawdziwe.

wyjeździe autem za granicę. Zaświadczenie trzeba mieć razem z dowodem rejestracyjnym. Ono udowodni zagranicznym policjantom, że pojazd ma ważne badanie techniczne.

Co kluczowe, wystarczy że kierowca będzie miał w tych przypadkach ostatnie zaświadczenie. Musi ono potwierdzać, że teraz pojazd ma ważne badanie techniczne. Wcześniej wydane dokumenty nie będą już potrzebne. Nie trzeba ich archiwizować.

Brak pieczątek, nie trzeba wymieniać dowodu. Ile kierowca oszczędza?

Brak konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego w razie wyczerpania się miejsc na pieczątki oznacza zasadniczą oszczędność dla kierowcy. Ten nie wyda bowiem 54 zł za nowy dowód rejestracyjny i 18,50 zł za opcjonalne pozwolenie czasowe. W sumie w jego kieszeni zostanie zatem 72,50 zł.