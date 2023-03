Czy wiesz, co potrafi twój kluczyk? Oto ukryte funkcje, o których nie wszyscy wiedzą

Nowoczesne klucze, szczególnie w autach premium to już małe komputery z wyświetlaczami, na których można sprawdzić, czy auto jest zamknięte, poziom naładowania baterii, włączyć klimatyzację lub zaprogramować ogrzewanie. Jednak nie trzeba mieć nowego auta z tak gadżeciarskim rozwiązanie, żeby za pomocą kluczyka uruchomić kilka ciekawych funkcji. Oto najciekawsze z nich.

Ukryte funkcje kluczyka – zdalne otwieranie i zamykanie szyb

Chyba jedną z najczęściej umieszczanych w kluczach funkcji jest domykanie lub otwieranie szyb w autach z „elektryką" na pokładzie. Wystarczy przez kilka sekund przytrzymać przycisk zamykania auta, żeby szyby automatycznie się domknęły. Działa to w obie strony – przytrzymując przycisk otwierania samochodu, wszystkie szyby (oczywiście te sterowane automatycznie) opuszczą się samoczynnie. Co prawda jest to jedna z tych funkcji kluczyków samochodowych, które są dość powszechnie znane, ale sam przekonałem się, że nie wszyscy kierowcy wiedzą, że ich samochody mają taką możliwość. W ten sposób często można też zdalnie domknąć szyberdach lub okno panoramiczne, ale co ciekawe nie jest to regułą.

Ukryte funkcje kluczyka – awaryjny "wytrych" do auta

Skończyła się bateria w kluczyku, a musisz dostać się do samochodu? Nawet jak klucz jest płaską kartą lub plastikowym prostokątem z przyciskami, to tak naprawdę ma schowany grot, którym da się otworzyć mechanicznie drzwi. Wystarczy go wyłuskać z obudowy. Obok klamki zwykle pod zaślepką kryje się też zamek, który swoją drogą raz na jakiś czas użyć, żeby w sytuacji awaryjnej zadziałał.

Ukryte funkcje kluczyka – kluczyk z limitem prędkości i głośności

To akurat rozwiązanie, które pojawiło się stosunkowo niedawno, ale jest odpowiedzią na potrzeby rodziców. Wyobraźcie sobie, że możecie zdalnie kontrolować jazdę waszych dzieci, które są świeżo upieczonymi kierowcami. Takie możliwości dają kluczyki Forda. Za pomocą aplikacji MyKey można zaprogramować maksymalną prędkość. Jeśli kierowca ją przekroczy, rodzic na aplikacji dostanie powiadomienie, na wyświetlaczu samochodu pojawi się ostrzeżenie, a sam samochód będzie wydawał dźwięki ostrzegawcze. Podobnie można ograniczyć maksymalną głośność pokładowego audio. Wspomniane graniczenia można zaprogramować dla wszystkich kluczyków z wyjątkiem jednego. Wszystkie kluczyki, które nie zostały zaprogramowane, są określane jako kluczyki z uprawnieniami administratora.

Ukryte funkcje kluczyka – klucz pomoże ci znaleźć auto

Przyciski na pilocie pomogą zapominalskiemu kierowcy odnaleźć też zaparkowany samochód, np. na dużym parkingu przed supermarketem. Użycie odpowiedniej kombinacji przycisków sprawi, że auto albo zacznie migać światłami (awaryjnymi lub mijania), albo będzie dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe. Tak dawane sygnały pozwolą kierowcy bezproblemowo namierzyć pojazd.

Ukryte funkcje kluczyka – Otwieranie klapy bagażnika, bez żadnych przycisków

W samochodach z automatycznie otwieranymi klapami bagażników zwykle ukrywane są też funkcje zdalnego sterowania, m.in. wspomnianą pokrywą bagażnika. Oczywiście można go zamykać i otwierać za pomocą przycisku na kluczyku, ale zwykle także da się to zrobić bez użycia rąk. W grupie Volkswagena trzeba podejść do auta i machnąć noga pod zderzakiem, w Hyundaiu i Kii wystarczy podejść blisko bagażnika i chwilę poczekać, a pokrywa otworzy się po kilku sekundach. Bez względu na rozwiązanie zastosowane, jest tylko jeden ten sam warunek. Przy sobie trzeba mieć kluczyk do samochodu i wcześniej aktywować udogodnienie w ustawieniach.

Ukryte funkcje kluczyka – zdalne sterowanie samochodem

Jeśli jesteście fanami zdalnie sterowanych modeli, to pokochacie to rozwiązanie. Mowa o sterowaniu samochodem za pomocą kluczyka. W samochodach z taką funkcjonalnością z poziomu klucza można nie tylko uruchomić silnik, ale także zmusić go do poruszania się do przodu lub tyłu. Producenci tłumaczą, że dzięki temu można wjechać lub wyjechać z bardzo ciasnego miejsca parkingowego. Swoją drogą to może być także skuteczny sposób na zabezpieczenie auta przed kradzieżą. Skoro nie ma szans, by dostać się do wnętrza samochodu, nie da się go też ukraść. Rozwiązanie to jako jedna z pierwszych zastosowała marka BMW, ale teraz można je zamówić także m.in. w Hyundaiach.