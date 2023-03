O karach dla kierowców i sposobie ich wlepiania szerzej opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Główny Inspektorat Transportu Drogowego czeka okres wytężonej pracy. Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że rozpoczął się montaż przy polskich drogach w sumie 147 nowych fotoradarów. Urządzenia śledzące nawet 8 pasów ruchu i 32 auta jednocześnie zastąpią wysłużone aparaty. To nie wszystko. Już w maju wystartuje budowa 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. ITD podało właśnie miejsce lokalizacji urządzeń.

Jest już ostateczna lista 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości. Pierwsze będą montowane z początkiem maja – powiedział główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur z rozmowie z PAP.

Zobacz wideo Pchał samochód „pod prąd". Był pod wpływem narkotyków

Gdzie pojawi się 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości?

Pierwszy odcinkowy pomiar prędkości będzie zamontowany na S7 na obwodnicy Białobrzegów oraz na odcinku autostrady A4 Kostomłoty-Kąty Wrocławskie. 39 nowych OPP oznacza, że sieć dróg monitorowanych za pomocą tego rozwiązania poszerzy się o dodatkowe 400 km. Co ważne, w ramach prac modernizacyjnych stworzony zostanie najdłuższy odcinek pomiarowy. OPP na A1 między Pomorzanami a Bocianami ma liczyć w sumie 19 km. Po zainstalowaniu wszystkich z planowanych urządzeń, w Polsce działać będą w sumie 73 odcinkowe pomiary prędkości. Gdzie pojawią się nowe aparaty?

województwo mazowieckie na odcinkach: Kanie/Otrębusy, obwodnica Białobrzegów, pomiędzy Nieporętem a Zielonką oraz na obwodnicy Mszczonowa.

województwo łódzkie na odcinkach: Pomorzany/Bociany, Dobroń/Pabianice, Chocianowicka/Łaskowice, Bychwel/Jadwinin, Biała Pierwsza/Biała Rządowa, Mokra Prawa.

województwo podkarpackie na odcinkach: Rzeszów/Nosówka, Trakt Węgierski w m. Dukla, w Nowej Dębie, Lutczy, Podgrodziu i na odcinku Gniewczyna Łańcucka/Gniewczyna Tryniecka.

województwo dolnośląskie na odcinkach: autostrad A4 - Kostomłoty/Kąty Wrocławskie, we Wrocławiu, i na odcinku Brzeg/Przylesie.

województwo zachodniopomorskie na odcinku Łubianka/Brynka.

województwo lubuskie na odcinku Białcz/Świdnica.

województwo opolskie na odcinku Kietlice/Kilisino.

województwo śląskie w Katowicach, Zabrzu i Gliwicach oraz na odcinkach Jankowice/Świerklany oraz Suszec/Kobielice.

województwo wielkopolskie w Koninie i na odcinku Tarnowo Podgórne/Poznań Ławica.

województwo lubelskie w Hrubieszowie i miejscowości Gołąb.

województwo kujawsko-pomorskie na odcinku Rogoźno Zamek/Kłódka i Węzeł Nowy Ciechocinek/MOP Kałęczynek, w miejscowości Rycerzewo.

województwo pomorskie w miejscowościach Swarożyn, Borowo oraz na odcinkach Borcz/Bai Dół i Baciuty/Łupianka Stara.

Tunel POW będzie zamknięty. Nocne utrudnienia w Warszawie

Lokalizacje nowych OPP zmieniły się. Czemu?

O planach rozbudowy sieci odcinkowego pomiaru prędkości w Polsce mówiło się mniej więcej od roku. To wtedy wybrana została firma, która miała postawić nowe OPP. Tyle że wtedy w informacji GITD pojawiły inne lokalizacje. Skąd zmiana? Już wtedy przedstawiciele inspekcji mówili o tym, że lokalizacje są mocno wstępne. Zostały wyznaczone na podstawie statystyk obrazujących liczbę wykroczeń, bez weryfikacji możliwości technicznych montażu masztu. Co wpłynęło na zmianę? Czynników mogło być kilka. Mogły zadecydować o tym uwarunkowania drogowe, ale także związane np. z dostępem do sieci elektrycznej czy zasięgu GSM.

Mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Są rekordziści!

Czemu GITD stawia na tak dynamiczny rozwój sieci odcinkowego pomiaru prędkości? Powód tej sytuacji jest tak naprawdę jeden. Inspekcja będzie mówić o bezpieczeństwie. Tyle że OPP to tak naprawdę maszynka do wystawiania mandatów. I najlepiej pokazują to statystyki.

W samym tunelu na Zakopiance aparatura pomiarowa wystawia 90 mandatów dziennie. Przez pierwsze dwa tygodnie działalności OPP na warszawskim odcinku trasy S8 zarejestrowano ponad 6 tys. wykroczeń. Rekordzista? Tym w lipcu zeszłego roku okazał się zestaw pomiarowy zamontowany w Lublinie. W ciągu 31 dni zarejestrował 2,7 tys. wykroczeń.

Mandat za przekroczenie prędkości podczas jazdy po odcinkowym pomiarze prędkości ma typową wartość. Ta została opisana w taryfikatorze mandatów. Tryb postępowania jest prosty. CANARD identyfikuje auto i jego właściciela. Ten dostaje list z prośbą o wskazanie kierującego. Kierujący następnie dostaje informacje o karze. Jej wysokość to: