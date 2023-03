Mimo, że do domknięcia warszawskiego ringu brakuje już bardzo niewiele, to być może swoją obwodnicą szybciej pojadą Krakowianie. Mimo, że prace tam tylko na niektórych odcinkach są dopiero na półmetku, to stolica Małopolskie nie ma takich kłopotów z przebiegiem trasy i protestami mieszkańców. Jak wyglądą harmonogram dalszych prac wokół Krakowa?

REKLAMA

Krakowska "obwarzanek", czyli ring wokół małopolskiej aglomeracji

Drogowcy zapewniają, że rok 2023 to będzie czas intensywnych prac na budowach dróg S7 i S52. Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa (w ciągu S52) przekroczyła już półmetek, a na budowie S7 etap zaawansowania to ponad 25 proc. Obie inwestycje nie są proste, bo są realizowane w wymagającym, zurbanizowanym terenie – z gęstą siecią dróg lokalnych, linii kolejowych i różnego rodzaju infrastruktury technicznej. Dlatego też zaplanowano na ich trasie wyjątkowo dużo, bo aż 50 obiektów inżynierskich, w tym dwa tunele.

S7 Widoma - Kraków Nowa Huta

Umowa obejmuje kontynuację projektowania trasy i jej budowę. Stan zaawansowania prac w połowie marca 2023 roku wynosi ok. 26 proc. Trasa ma długość 18,3 km, z czego odcinek miejski (pomiędzy węzłami Raciborowice i Kraków Nowa Huta) to 7,1 km.

Realizacja S7 od Widomej do Nowej Huty obejmuje budowę czterech węzłów (Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów). Na odcinku miejskim powstanie 21 obiektów inżynierskich – wiaduktów, mostów, estakad, przejść dla zwierząt i przejść podziemnych dla pieszych. Na węźle Kraków Mistrzejowice S7 połączy się z drogą ekspresową S52, która będzie stanowić Północną Obwodnicę Krakowa. Trasa S7 to kluczowy fragment nowej drogi do Warszawy, która przejmie ruch tranzytowy z obecnej DK7. Zgodnie z wynikami Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021 na DK7 między Krakowem a Miechowem codziennie przejeżdża ok. 20 tysięcy pojazdów, w tym prawie 4 tysiące ciężarówek. Nowy odcinek drogi ekspresowej ułatwi również podróż z północy na południe Małopolski i w kierunku Rzeszowa.

Cinquecento wiozące drzewo coraz większym hitem. Na memach się nie skończyło

W ostatnich miesiącach na budowie odcinka miejskiego prowadzone były prace związane z przebudową sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazociągów i wodociągów. Ponadto prowadzono zróżnicowane prace na 39 mostach, wiaduktach i estakadach, które powstają na całej trasie. Były to roboty fundamentowe, szalunkowe i zbrojeniowe oraz montaż belek. Budowano mury oporowe, zbiorniki retencyjne. Rozebrano i przygotowano do odbudowy w nowej lokalizacji schron amunicyjny fortu Dłubnia.?

Ważne elementy S7 to węzeł Kraków Grębałów i estakada, która będzie częścią węzła Kraków Mistrzejowice. Węzeł Kraków Grębałów połączy S7 z ul. Kocmyrzowską (DW776) i ul. Łowińskiego. W ramach budowy węzła powstaje również nowy fragment linii tramwajowej, biegnący od przystanku Darwina w dwóch kierunkach – wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej do przystanku Wańkowicza i wzdłuż ul. Łowińskiego do Zajezdni Nowa Huta. Budowane są trzy wiadukty tramwajowe – jeden nad linią kolejową i dwa nad drogą ekspresową. Wraz z węzłem powstaną też drogi rowerowe i chodniki dla pieszych.

Zobacz wideo

Budowana nad torami kolejowymi, rzeką Dłubnią i ul. Morcinka estakada ma długość ok. 1,5 km. Będzie to najdłuższy tego typu obiekt w Małopolsce. Maksymalna wysokość podpór to ok. 20 m. Obiekt jest tak wysoki ze względu na ukształtowanie terenu i znajdującą się pod nim linią kolejową z Nowej Huty do centrum Krakowa, która jest poprowadzona na nasypie.

Data realizacji: planowany termin zakończenia tej inwestycji to listopad 2024 roku.

Północna Obwodnica Krakowa S52 - Modlnica - Kraków Mistrzejowice

Budowana Północna Obwodnica Krakowa (POK) w ciągu drogi ekspresowej S52 będzie miała długość 12,3 km i dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej z nich. Węzły drogowe połączą ją z istniejącym układem komunikacyjnym, a 20 km dróg dojazdowych pozwoli na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości. Do węzła Modlnica dobudowane zostaną cztery łącznice. Kolejne węzły w kierunku wschodnim to Zielonki, Węgrzce, Batowice i Kraków Mistrzejowice. Ten ostatni węzeł wybudowany zostanie w ramach realizacji S7 i połączy obie drogi ekspresowe, zamykając tym samym ring wokół Krakowa. W ciągu S52 POK powstaną także dwa tunele, 27 obiektów (wiadukty, estakada).

Oba tunele mają łącznie ponad 1,1 km długości. Obiekt w Zielonkach ma 653 m, a w Batowicach 496?m. Zimą w tych obiektach zastosowano specjalne kurtyny, które pozwalały prowadzić prace wewnątrz, mimo niesprzyjającej pogody. W Zielonkach wykonywano płyty denne. W tunelu w Batowicach trwały prace wykończeniowe, związane z wykonaniem płyty dennej, drenażu, odwodnienia liniowego, zabudowy chodników, nisz ewakuacyjnych, montażu kanału i systemów teletechnicznych oraz systemu gaszenia. Ten obiekt jest już gotowy w ponad 90 proc.?Poza tunelami, zimą prace realizowane były głównie na wiaduktach. Prowadzono także prace wykończeniowe w budynkach Obwodu Utrzymania Drogi przy węźle Modlnica.?

Między tunelem w Batowicach a węzłem Węgrzce powstaje najdłuższa na odcinku S52 estakada, mająca prawie 570 metrów długości. Biegnie ona nad ul. Krakowską w Bosutowie i potokiem Sudół Dominikański. Faktycznie ten obiekt składa się z dwóch estakad, o długości 569 m i 565 m. Długości obu konstrukcji są różne, bo są one poprowadzone w łuku. Dlatego obiekt południowy, będący „wewnętrznym" łukiem, jest o niespełna 4 metry krótszy. Jezdnia estakady będzie przebiegać w nowych miejscach prawie 13 metrów nad poziomem terenu.

Data realizacji: stan zaawansowania prac w połowie marca 2023 roku wynosi ok. 55 proc. Przewidywany termin oddania tej inwestycji do użytku to wrzesień 2024 roku.