Widziałeś guzik na pasie bezpieczeństwa w aucie? A wiesz do czego tak właściwie służy?

Pasy w samochodzie wydają się standardem standardów. Kierujący i pasażerowie powinni jednak pamiętać o tym, że nadal stanowią absolutnie podstawowy element bezpieczeństwa w pojeździe. Należy zapinać je zawsze. Także podczas kilkuminutowej jazdy do sklepu osiedlowego. Zaniedbania w tym zakresie mogą się bowiem zakończyć tragicznie. Ale o tym szerzej za chwilę.

Plastikowy guzik na pasach. Do czego właściwie służy?

Powróćmy w tym punkcie do tematu pierwotnego. Wiecie do czego konkretnie służy guzik na pasie bezpieczeństwa w aucie? De facto nie ma on wpływu na poprawę poziomu bezpieczeństwa. W jego przypadku decydujący jest komfort, a konkretnie fakt że ogranicza możliwość poruszania się klamry. W efekcie gdy wsiadacie do pojazdu i chcecie zapiąć pasy, ta znajduje się na wyciągnięcie ręki. Bez plastikowego guzika ograniczającego, po odpięciu i odłożeniu pasów klamra opadłaby na sam dół. Musielibyście szukać jej zatem nie na wysokości barku, a raczej podłogi pojazdu. To byłoby szczególnie niewygodne w przypadku modnych ostatnio SUV-ów z wysoką pozycją za kierownicą.

Pasy bezpieczeństwa dziś są obowiązkowe. Nie zawsze tak było

Powróćmy zatem do samych pasów. A więc choć dziś są standardem w autach, ich droga do takiej pozycji rynkowej była długa i kręta. Bo tak naprawdę trafiły na rynek motoryzacyjny z... samolotów. Tam zastosowano je już w latach 20. XX wieku. Pojazdy musiały poczekać na ten przywilej jakieś 30 lat. I w tym punkcie historia dopiero zaczęła się. W roku 1958 Volvo stworzyło trzypunktowy pas do samochodu. W roku 1980 Mercedes zaprezentował pierwsze pasy z napinaczami. Producenci i legislatorzy dość szybko odkryli ogromną moc ochronną tego elementu wyposażenia. Właśnie dlatego już w roku 1970 w Australii pojawił się obowiązek zapinania pasów podczas jazdy autem.

Kiedy zapinanie pasów stało się obowiązkowe w Polsce? Na przednich fotelach w roku 1983, ale co ciekawe, tylko poza terenem zabudowanym. Na wszystkich siedziskach w aucie i w terenie zabudowanym obowiązek pojawił się w roku 1991.

Mandat za pasy bezpieczeństwa jest surowy. I dobrze!

