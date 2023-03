Młodzi piesi proszą się o śmierć. Nieostrożność i nieznajomość przepisów to plaga [WIDEO]

Wielu niezmotoryzowanych nie zna podstawowych zasad dotyczących poruszania się po drogach publicznych. Zwłaszcza młode osoby nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa, na jakie wystawiają się podczas niezgodnego z przepisami przechodzenia przez jezdnie. Materiał opublikowany na youtube'owym kanale "Stop Cham" jest w tej kwestii idealnym materiałem dydaktycznym, jak nie należy zachowywać podczas pokonywania jezdni.

Pierwsze nagranie przedstawia pieszą, która postanowiła przejść na drugą stronę drogi. Niestety, młoda kobieta nie rozejrzała się przed wkroczeniem na jezdnie. Na szczęście, kierowca wykazał się refleksem i odbił w lewo, co pozwoliło uniknąć zderzenia. Zgodnie z art. 14 pkt 1a:

Zabrania się wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych

Drugi przypadek dotyczy przechodnia, który spacerując po jezdni, o mało co nie wpadłby na maskę nadjeżdżającego pojazdu. Młody chłopak był wpatrzony w telefon, a na uszach miał słuchawki. Tak odizolowany od świata nie zauważył, że tuż przed nim "wyrósł" samochód.

Co więcej, w takich warunkach pieszy powinien iść poboczem, czego niestety nie zrobił. Zgodnie z art.11 ust 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów, a w razie ich braku - z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi

2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi

Ostatnia sytuacja to również przykład kompletnej nieostrożności. Zakapturzony chłopak przebiegł przez jezdnie, nie upewniając się o swoim bezpieczeństwie. Warto zwrócić uwagę, że od przejścia dla pieszych dzieliło go ok. 20 metrów. Oczywiście zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym pieszy mógł w tym miejscu przekroczyć jezdnie, jednak zgodnie z zachowaniem odpowiednich zasad:

2. Przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych jest dozwolone na przejściu sugerowanym albo poza przejściem sugerowanym jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu

Zgodnie z art 13. ust 3 taki "manewr" jest dozwolony tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest wtedy zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów.

Tego typu sytuacje pokazują, jak ważna jest edukacja najmłodszych w kwestii przepisów. W wielu przypadkach od tragedii dzieli jedynie krok.

