Karygodne zachowanie. Takie wyprzedzanie kosztuje 1500 zł mandatu i 15 pkt karnych

Zachowanie szczególnej ostrożności przy dojeżdżaniu do przejścia dla pieszych obowiązuje wszystkich zmotoryzowanych. Zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu i bezpośrednio przed nim oraz omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Nieuwaga lub świadome lekceważenie zasad panujących w obszarze przejść dla pieszych może kosztować kogoś utratę zdrowia lub życia. W sytuacji bezpośredniego kontaktu pojazdu z pieszym, konsekwencje takiego zdarzenia bywają niejednokrotnie tragiczne w skutkach.

Policjanci obejrzeli nagranie wykroczenia

Do bulwersującego zachowania kierowcy samochodu marki Mercedes doszło jakiś czas temu w Rudzie Śląskiej na ulicy 1-go Maja. Zmotoryzowany przejechał przez oznakowane przejście dla pieszych w momencie, kiedy inny kierujący stał przed pasami i przepuszczał dwóch pieszych. Sytuacja zarejestrowana została kamerką zainstalowaną w aucie.

Mercedes pojechał dalej, a świadek film dokumentujący to zderzenie przesłał na policyjną skrzynkę mailową o wymownej nazwie "Stop agresji drogowej". Funkcjonariusze prowadzący postępowanie w tej sprawie dotarli do osoby odpowiedzialnej za popełnienie wykroczenia. Piratem drogowym okazał się 33-latek, który przyznał się do winy. Mieszkaniec Rudy Śląskiej zgodnie z taryfikatorem został ukarany mandatem w kwocie 1500 złotych, a do jego konta funkcjonariusze dopisali 15 punktów karnych.

Stosowanie zasady ograniczonego zaufania

Przypominamy, że zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierujący obowiązany jest zachować szczególną ostrożność i zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu lub na nie wchodzącego. Pieszy natomiast powinien mieć świadomość, że kierujący nie ma możliwości zatrzymania pojazdu w miejscu, dlatego przed przekroczeniem jezdni obowiązkowe jest upewnienie się, że nie wchodzi się bezpośrednio przed jadący pojazd.

