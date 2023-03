S7 pod Warszawą. Wąskie gardło koło Grójca w końcu zniknie. I to już niedługo

Ekspresówka S7 to jedna z najważniejszych dróg kraju. Docelowo połączy Gdańsk z Rabką-Zdrojem i będzie liczyć ponad 700 km. Największe miasta przy trasie S7 to Gdańsk, Elbląg, Warszawa, Radom, Kielce i Kraków. S7 jest też oczywiście częścią zakopianki. Większość trasy oddano kierowcom, ale są jeszcze na mapie odcinki, na które wszyscy czekamy. GDDKiA poinformowała właśnie o pracach, które niedługo zakończą się na południu Warszawy. Kierowcy tylko na to czekają.

Trasa S7 Lesznowola - Tarczyn Północ

To dla wielu osób temat drażliwy za sprawą opóźnień, o jakich informowaliśmy na początku roku. Kierowcy i lokalni mieszkańcy irytowali się, ponieważ trasa wyglądała jakby była gotowa. Na 15-kilometrowym odcinku drogi leżała już nowa nawierzchnia. Jednak to wcale nie był jeszcze koniec prac, ponieważ pozostało jeszcze dokończenie malowania i oznakowania na asfalcie, a na koniec ustawienie znaków. Zanim pojawią się tam pierwsze samochodu, muszą być gotowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu, czyli bariery energochłonne i ekrany akustyczne. Było w tej kwestii jeszcze sporo do zrobienia.

Teraz drogowcy mają dla kierowców w końcu dobre informacje. Na nowych zdjęciach widać, że budowa jest na ukończeniu. Wykonawca zapewnia, że nowy odcinek S7 będzie gotowy jeszcze w pierwszym półroczu tego roku. Nie podaje jeszcze konkretnej daty ani miesiąca, ale obiecuje, że "drugi kwartał" jest obowiązujący.

Odcinek drogi S7 od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ ma długość prawie 15 km i prowadzi równolegle do starej drogi. Droga ekspresowa będzie składać się z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas. W ciągu inwestycji powstanie 14 wiaduktów, trzy mosty oraz kładka dla pieszych.

Trasa S7. Dużo dzieje się także na północy Mazowsza

Od września 2022 roku pomiędzy Modlinem a mostem w Zakroczymiu są prowadzone prace związane z rozbudową węzła Modlin. Wykonawcą robót jest spółka Budimex. Fragment trzypasowej drogi ekspresowej miał być gotowy na koniec 2023 r. i kosztować 600 mln zł, jednak firma już dawno temu złożyła roszczenie o wydłużenia czasu na ukończenie prac oraz dodatkowe środki finansowe. Właśnie rozpoczął się kolejny etap budowy trasy, dlatego kierowcy podróżujący drogą S7 muszą się liczyć z utrudnieniami.

GDDKiA poinformowała, że 20 marca 2023 r. została wyłączona jezdnia S7 prowadząca w kierunku Gdańska, a kierowcy używają drogi zbiorczo-rozprowadzającej równoległej do S7 oraz i nowego fragmentu DK62. To nie koniec zmian z tego tygodnia. W czwartek 23 marca została zamknięta jezdnia S7 w kierunku Warszawy pomiędzy węzłem Modlin a mostem w Zakroczymiu. Ruch w obu kierunkach przejmie sąsiednia jezdnia. To może oznaczać korki w obie strony.

W poniedziałek 27 marca nastąpi kolejna zmiana organizacji ruchu w okolicy węzła Modlin. Dotychczasowe skrzyżowanie S7 i DK62 będzie zmienione na nowe skrzyżowanie na poziomie terenu i wyposażone w sygnalizację świetlną. Prędkość zostanie na tym odcinku ograniczona do 50 km/h.

Wszystkie zmiany są związane z wykańczaniem kolejnych fragmentów trasy S7. Żeby zmiany były możliwie czytelne dla kierowców, wykonawca usuwa stare i instaluje nowe oznakowanie poziome oraz ustawia tymczasowe bariery.