Policjant sprawdzi prawo jazdy i dowód? To musi wozić polski kierowca w 2023 r.

5 grudnia 2020 roku. To zdecydowanie jedna z ważniejszych dat dla polskich kierowców w nowym millenium. Powód jest prosty. To od tego dnia podczas jazdy samochodem nie trzeba mieć ze sobą prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. Oczywiście jak w przypadku każdych przepisów, tak i tu pojawia się zasadnicze "ale". Po pierwsze przepisy nie oznaczają, że dokumentów nie trzeba mieć podczas jazdy wcale. Po drugie ustawowa ulga nie dotyczy każdego kierującego.

Bez prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego, ale z dowodem osobistym

Brak obowiązku wożenia ze sobą prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego wynika z faktu, że policjanci mogą zweryfikować uprawnienia kierowcy i "tożsamość" pojazdu w bazie CEPiK. Mają do niej dostęp z interfejsu komputerowego zamontowanego w radiowozie. I tu pojawia się pierwsze "ale". Bo o ile pojazd odnajdą po numerze rejestracyjnym, o tyle z kierowcą jest większy problem. Wyszukiwanie odbywa się po numerze PESEL. Ten funkcjonariusze muszą jednak zweryfikować na mocy dowodu osobistego. Ten dokument kierujący musi mieć przy sobie zawsze! Bez niego będzie miał poważne problemy w czasie kontroli drogowej.

Warto pamiętać też o tym, że np. dowód rejestracyjny jest niezbędny podczas przeglądu technicznego czy odsprzedaży pojazdu. To jeden z dokumentów, który trzeba przekazać nabywcy.

Kto musi mieć ze sobą prawo jazdy albo dowód rejestracyjny?

Pisaliśmy też o tym, że ustawowa ulga dotycząca braku konieczności posiadania przy sobie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego nie dotyczy wszystkich kierowców. Kogo konkretnie? Przypadków takich jest kilka.

Prawo jazdy podczas jazdy po polskich drogach musi posiadać przy sobie kierowca, który ma uprawnienia do kierowania, ale zdobył je w innym kraju. Posiada tym samym dokument zagraniczny, który w bazie CEPiK nie będzie widoczny. Konieczność ta znika, gdy prowadzący zdecyduje się na wymianę zagranicznego prawa jazdy na polskie.

Dowód rejestracyjny należy mieć zawsze przy sobie w przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą. Ich "tożsamości" również nie będą w stanie zweryfikować policjanci w polskiej bazie CEPiK.

Prawo jazdy i dowód rejestracyjny są konieczne podczas wyjazdów za granicę. Policjanci z innego kraju nie mają bowiem dostępu do polskiej bazy CEPiK. Nie zweryfikują zatem polskich uprawnień i auta zarejestrowanego w Polsce.

Brak prawa jazdy zagranicznego podczas polskiej kontroli drogowej może się zakończyć w skrajnym przypadku mandatem wynoszącym co najmniej 1500 zł i zakazem prowadzenia pojazdów. Brak dowodu rejestracyjnego auta zarejestrowanego za granicą podczas jazdy po Polsce może z kolei oznaczać oskarżenie o jazdę kradzionym pojazdem. Do czasu dostarczenia dokumentu, sytuacji nie uda się wyjaśnić. Auto trafi zatem na parking policyjny, a kierowca często do aresztu.